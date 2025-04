Helen Frankenthaler, la pintora sin reglas que convirtió el óleo en acuarela, llega al Guggenheim

Que transformó el óleo en acuarela es solo una forma de describir uno de los inventos de Helen Frankenthaler (Nueva York, 1928-2011). Se llama ' ... soak-stain' o mancha de inmersión, técnica que desarrolló en la década de 1950 y que sumó a las posibilidades del expresionismo abstracto que abrazó tras la Segunda Guerra Mundial junto a otros coetáneos. Un día vio a Jackson Pollock concentrado en su 'dripping', vertiendo pintura dejándola gotear sobre un lienzo en el suelo. Entonces, adoptando esa misma posición, pensó en arrojar sobre la tela óleo diluido en aguarrás, lo que otorgaba a sus cuadros un efecto similar al de la acuarela, pues el espeso óleo se transformaba en manchas aguadas que se extendían creando lugares translúcidos en expansión. A veces usaba esponjas, pinceles o rodillos, y otras inclinaba el lienzo para que la gravedad hiciera su trabajo. El máximo exponente de esta técnica y de su obra es 'Montañas y mar', creada en 1952.

Esta revolucionaria obra, no forma parte de la colección de 30 pinturas de Frankenthaler que el Guggenheim presentó este jueves bajo el título 'Pintura sin reglas' (hasta el 28 de septiembre), pero está presente de algún modo, pues al comisario de la exposición, Douglas Dreishpoon, se le ocurrió coger una pequeña foto del salón de la casa que la artista compartía con su marido, el pintor Robert Motherwell, y ampliarla hasta poder llenar una de las paredes de la muestra. «'Montañas y mar' es el ejemplo icónico que aparece en cada libro de historia de arte -explicó Dreishpoon-. ¿Y por qué no la tenemos aquí? Porque está cedida a largo plazo a la Galería Nacional de Washington D.C. y no era posible traerla, es una pintura que no quieres mover a menos que haya una razón realmente, realmente buena. Pero muchas de sus cualidades las vemos también en otras obras que hemos traído aquí, como 'Pared abierta' (1953) -que recibe al visitante al entrar- y 'Sueño occidental' (1957)».

Ampliar La foto de 'Vogue' ampliada donde se ve el salón de la casa de Frankenthaler con su cuadro emblemático, 'Montañas y mar', junto al Rothko sobre la chimenea y a una obra de su marido, Motherwell. A la derecha un cuadro real de este pintor, 'Iberia'. M. López

También relató Dreishpoon la historia de esa foto ampliada que ha colocado en la sección de coetáneos de la artista, donde se exhiben obras de Kenneth Noland, Morris Lewis (ambos adoptaron la técnica 'soak-stain'), Mark Rothko y su propio marido, que aporta 'Iberia', cuadro de la colección permanente del Guggenheim Bilbao. «El matrimonio vivía en una casa de piedra roja en el oeste de Nueva York, y en 1964, 'Vogue' quiso hacer un reportaje sobre su colección de arte, porque ambos recopilaban obras de otros artistas. Y si miras con atención, verás que estaban rodeados por ellos. Por un lado, 'Montaña y mar'; por el otro, un Motherwell; encima de la chimenea, un Rothko, esculturas de Matisse, Rodin y otras de procedencia indígena, de Egipto... Todo ello nos dice mucho sobre lo que significaba el arte para ellos».

Ampliar Otra zona de la exposición. M. López

La sensación al contemplar algunos de los cuadros de la colección, todos ellos de grandes dimensiones y organizados en torno a las seis décadas del arte de Frankenthaler, es como la de asomarse a ventanas de paisajes veraniegos, como en 'Ocean Drive West 1' (1974), 'Contemplando las estrellas' (1989), 'Cassis' (1995), 'Exposición al sur' (2002) y 'Santorini' (1966), una de las dos obras de la artista, la otra es 'Requiem' (1992), adquiridas por el museo recientemente. La exposición culmina con un cuadro mucho más oscuro pero luminoso de alguna manera, 'Conduciendo hacia el este' (2002), un paisaje nocturno en el sobre el cielo gris profundo se recortan aún más oscuras las colinas, en las que empieza a aparecer cierta claridad, no se sabe si la del amanecer o por la contaminación lumínica de una próxima ciudad.

Ampliar El comisario de la muestra, Douglas Dreishpoon, posa ante 'Alassio' (1960). Mireya López

Estuvo Frankenthaler en el Guggenheim una vez, como recordó su directora, Miren Arzalluz: «Fue en 1998, donde colaboró en el montaje de una exposición sobre sus obras entre 1956 y 1959. Comentó entonces con entusiasmo la emoción que suponía para ella exponer en este museo, lo mucho que le gustaba». Añadió el detalle de que la pintora, «tras su boda con Motherwell y dentro de su viaje de novios, pasó un tiempo en San Juan de Luz, en una villa, donde ambos pintaron obra».

Ampliar 'Ocean Drive West 1' (1971) y 'Mañanas' (1974).

Arzalluz agradeció la asistencia a la rueda de prensa de Silvia Churruca, de la Fundación BBVA, colaboradora de esta exposición junto a la Fundazione Palazzo Strozzi de Florencia, representada por su director general, Arturo Galasino, y a la Helen Frankenthaler Foundation, con su directora ejecutiva al frente, Elisabeth Smith. Galasino informó de que en Florencia (de donde viene la muestra) «más de un cuarto del público eran personas de menos de 30 años. Fue una exhibición que encantó a los jóvenes. Vi a muchos niños en la entrada y espero que también aquí en Bilbao, el público joven aprecie los cuadros de estos artistas increíbles». Por su parte, Elizabeth Smith, resaltó que «casi 30 años después de aquella exhibición que montó la artista en este museo, es maravilloso ver una presentación más completa de su obra en un contexto y un momento muy diferentes».