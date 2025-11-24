La Fundación HARTE e Iberdrola exhiben en el hospital de Cruces 15 obras de Gerardo Rueda

E. C. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

La Fundación HARTE, dedicada a humanizar los espacios sanitarios a través del arte, e Iberdrola han organizado una nueva exposición en el hospital de Cruces con 15 obras del artista Gerardo Rueda, procedentes de la de la Colección Iberdrola, una de las más relevantes del país.

La muestra supone «una oportunidad única» para acercar a pacientes, familiares y personal sanitario la obra de uno de los grandes maestros de la abstracción española. Gerardo Rueda (1926–1996), cofundador del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, es reconocido internacionalmente por su investigación sobre los materiales, la geometría y la luz. «Su estética depurada, equilibrada y profundamente poética se integra de forma especialmente armoniosa en los espacios del hospital», señalan desde la organización de la muestra.

Esta exposición, que podrá visitarse en los espacios comunes del hospital durante los próximos meses, forma parte del programa estable de la Fundación HARTE que, a través de exposiciones y murales artísticos, busca mejorar el bienestar emocional de las personas durante su estancia en centros sanitarios. La colaboración con Iberdrola permite que esta selección de obras llegue «a un público que habitualmente no tiene acceso a museos o galerías, reforzando el carácter social y democratizador del proyecto».

«Es un honor poder exhibir en Cruces la obra de un artista fundamental para entender la modernidad en España», señaló Tamara Kreisler, cofundadora y presidenta de la Fundación HARTE. «Llevamos belleza, calma y reflexión a un lugar donde el arte puede tener un impacto especialmente transformador». añadió. «Esta colaboración es una oportunidad especialmente gratificante de poner nuestro patrimonio artístico a disposición de la sociedad, uno de nuestros principales objetivos», señaló Rafael Orbegozo, asesor de Presidencia de Iberdrola y responsable de la colección de arte.