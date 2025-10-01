El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

lLos zuecos virales de Zara por menos de 30 euros.

Calentitos y con mucho estilo: los zuecos virales de Zara por menos de 30 euros

El buque insignia de Inditex lanza un modelo infantil de zuecos, con bordados y forro de pelo sintético, disponible hasta la talla 40 y convertido en fenómeno en TikTok

V. Melchor

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:01

Hace tiempo que la línea que separaba la ropa de calle de la de estar en casa se borró. La prueba más reciente son los zuecos, que esta temporada se cuelan en el armario diario en versión invernal: con pelo, mullidos y con un punto de estilo que invita a no quitárselos. Zara ha lanzado su propia interpretación, un modelo infantil en serraje marrón con bordados y forro de pelo sintético disponible hasta la talla 40. Cómodos y abrigados pese a su silueta destalonada, ese rango de tallas ha hecho que se viralicen rápidamente en redes.

Más allá de su aspecto desenfadado y cómodo, este calzado recoge un truco de estilo que las nórdicas llevan años practicando: zueco + calcetín. Una fórmula que Alexa Chung adoptó mucho antes de que se convirtiera en tendencia global y que permite lucir el talón descubierto incluso en los meses más fríos. La suela de goma, aunque no sea la más apropiada para un día de sirimiri, resiste mejor de lo esperado sobre superficies húmedas. Y su precio, 27,95 euros, ha terminado de encender la fiebre en TikTok: las tallas grandes ya vuelan en la web de Zara, aunque la firma promete reposición.

Cómo llevarlos

El zueco peludo admite más juego del que parece. Con calcetines gruesos de lana en tonos neutros -gris, beige, crudo- consigue un aire 'cozy' y elegante a la vez. Con diseños geométricos o estampados florales puede animar un look monocromático. Y quienes buscan un giro más atrevido pueden probar con medias de rejilla: un contraste entre lo cálido y lo punk que ya ha conquistado a estilistas e 'influencers' como Camille Charrière.

