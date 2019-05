Llega el estampado capaz de destronar a las flores este verano El 'print' tropical se adelanta a los meses más cálidos del año y se adapta a pie de calle en pequeñas dosis o en 'total look', ¿te atreves con ello? VANESSA MULAS Miércoles, 8 mayo 2019, 20:21

Imagínate una playa, una tumbona de rayas, un bikini ideal y un mojito en la mano... La mente nos traslada al verano, a las puestas de sol y a una 'dolce vita' a todo color donde las sandalias, los vestidos ligeros y los monos fresquitos como los que os mostré la semana pasada se hacen imprescindibles. Inevitablemente, nos invaden las ganas de sol. Sin embargo, mientras las altas temperaturas se dejan intuir tímidamente en el horizonte, podemos empezar a soñar con las tendencias que triunfarán en los meses de calor. Esas mismas que ahora ya que se pueden adaptar a pie de calle. Hoy os traigo un artículo muy especial, donde os desvelo el estampado que será capaz de desbancar a las eternas flores para llenar de vida nuestros looks estivales. Se trata del 'print' tropical, aquel que invade las prendas de piñas, palmeras, flores hawaianas, tucanes, loros y flamencos. La moda de esta nueva temporada nos invita a vivir un Tropicana a nuestra manera y por eso me he animado a hacer varios looks con prendas diferentes con este denominador común. Realmente, estoy muy contenta con el resultado.

Un pantalón, dos looks muy diferentes

Primero, os muestro mi look favorito: un pantalón y una blusa a juego, un conjunto que queda ideal. Lo he combinado con una diadema con hojas doradas 'handmade', porque ya sabéis lo mucho que me gustan los complementos. Las sandalias de cordones son de nueva colección de Stradivarius, no tienen mucho tacón y son comodísimas. En el otro estilismo, he combinado este mismo pantalón con una blusa blanca de encaje y un pañuelo a modo de turbante, ¡me encanta su colorido! Todas las prendas son de Jotaonce Bilbao.

Tropical en versión 'lady'

Este tipo de prendas, aunque se asocian a looks relajados y playeros, también pueden adoptar un estilo ultrafemenino, apto para llevar en tu día a día o en eventos más arreglados. Tan solo hay que descubrir cómo combinarlos y en este segundo look os lo demuestro. Me he puesto un recogido con un pañuelo verde anudado, firmado por Stradivarius. El vestido estampado en verde y blanco tiene volantes en los hombros y es de Indie and Cold. Como ves, añadiendo una blazer en tonos tierra consigues un toque diferente y mucho más sofisticado. Por otro lado, el bolso de mano, también con 'print' tropical, es de Bimba y Lola y los pendientes son 'handmade'.

Looks todoterreno pero muy especiales

En este tercer look podéis ver un pantalón de Nice Things que tiene con una tela muy especial en tonos verdes y rosas. Lo combino con una camiseta de Wildreamers con detalles en dorado y unos botines de nueva colección de Stradivarius. La diadema dorada es de El Corte Inglés. Como puedes comprobar, son prendas sencillas, cómodas y efectivas que con pequeñas toques, como la elección de una tela bonita o el estampado correcto, pueden construir looks tremendamente especiales.

Combinación de verdes en distintas gamas

En el último look os demuestro cómo dos prendas opuestas consiguen encajar a la perfección. A primera vista, la tendencia militar y el estampado tropical pueden chocar si pretendemos combinarlos entre sí. Sin embargo la clave está encontrar una misma gama cromática en tonos verdes que sirvan como hilo conductor. En este caso, unos pantalones fluidos con plumas y una blusa muy favorecedora con motivos florales en constraste, ambas de la tienda Jotaonce Bilbao. He combinado este conjunto con botas de Stradivarius y unos pendientes con detalles amarillos que he comprado en el mercado del Dos de Mayo.

¿Os han gustado los looks de hoy? ¿Os atrevéis a adelantaros al verano y probar la tendencia tropical en vuestros estilismos diarios? ¡Disfrutad mucho de lo que queda de semana! ¡Nos volvemos a ver pronto en Bizkaia Dmoda!