Los monos más monos para lucir por Bizkaia Esta prenda tan versátil y cómoda solucionará tus looks de primavera tanto de noche como de día VANESSA MULAS Jueves, 2 mayo 2019, 21:09

¡Hola de nuevo! Hoy os traigo un artículo lleno de monos -no me refiero a los que se cuelgan de los árboles, tranquilas-, sino a una de mis prendas favoritas, porque creo que sientan genial y son muy versátiles. En este artículo, os muestro algunos de los que he comprado últimamente, pero en realidad tengo más. ¡Maldito consumismo! En mi opinión, visten y estilizan tanto como cualquiera de los vestidos que tenemos colgados en nuestro armario. Además, permiten multitud de combinaciones: con playeras para un look más deportivo, con tacón para salir a cenar una noche... ¡Creo que está primavera no me los voy a quitar! Aquí van mis propuestas de hoy:

Mono de rayas con 'blazer'

En este primer look os muestro, con las maravillosas vistas de Barrika de fondo, un mono granate de rayas. Es de Bershka y, en mi opinión, tiene un escote y corte muy favorecedor. Los zapatos rosas de punta son de Stradivarius. Además, si eres bajita y con curvas un escote siempre realza la figura. ¡Así que aprovecha tu potencial y sácate partido!

Un mono, distintos looks

En este segundo estilismo, os muestro un mono rosa de Zara que ha tenido muchísimo éxito y, claro, no es de extrañar. Aquí lo podéis ver combinado de varias maneras. Por un lado, con un body de encaje y peinado de trenzas para un evento de noche. Por otro lado, con una chaqueta de pailetes que le da un toque 'lady.' Y finalmente, lo llevo de una forma más vistosa con una 'blazer' verde de flores de Stradivarius. El bolso negro es de Bimba y Lola. ¿Con qué opción os quedáis?

Verde que te quiero verde

En este tercer look, luzco un mono verde agua de Mango. En esta ocasión, lo he combinado con un chaleco gris de Hoss Intropia. Como véis, las vistas son inmejorables. ¡Qué bonito es este paseo de Plentzia!

Mono de rayas verde y naranja

En este último look, os muestro un mono de rayas verde oscuro con toque anaranjado de Bershka, donde suelo encontrar muchas prendas de este tipo. En el artículo de ropa comoda para Semana Santa os enseñé también otro mono súper chulo en crema de Pull and Bear. Lo he combinado con una 'bomber' de Arizona Vintage. El resultado me gusta mucho porque el estilismo tiene un toque es un poco roquerito.

¡Hasta aquí mi artículo de hoy! Espero que os hayan resultado de utilidad mis looks con monos. ¿Os gusta esta prenda tan versátil y primaveral? La clave está en atrevernos con distintos tejidos y diseños. Pero, sobre todo, lo fundamental es llevar siempre aquello que define nuestra personalidad y no perder nunca la confianza en nosotras mismas. ¡Porque nosotras lo valemos!

Virginia te paso datos sobbre los bolsos y zapatos. Bolso rosita de pardois. Bolso negro bombonera de bimba y lola. Zapatos rosas de punta stradivarius. Zapatos granates de punta de el corte ingles.