El mercado de Dos de Mayo vuelve a llenar Bilbao La Vieja este sábado de moda, arte y música Este rastro alternativo, que se celebra por primera vez «fuera y dentro de las tiendas», animará las calles con las propuestas de los creadores locales

Virginia Melchor Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El mercado de Dos de Mayo volverá a llenar Bilbao La Vieja de bullicio y alegría este sábado, 3 de octubre. Multitud de personas se acercarán al barrio para curiosear y encontrar piezas especiales de creadores locales en un ambiente inmejorable. Los habituales de esta cita -siempre el primer sábado de cada mes- saben que allí no solo se descubren chollos, sino también objetos curiosos y únicos, con historia: desde piezas artesanales de diseño hasta ropa de segunda mano. Este rastro con alma bohemia invita a pasar el día, conocer los comercios del barrio o disfrutar de un vermut en alguno de los bares cercanos.

«Ya participé en dos ediciones previas a la pandemia y para mí es como volver a casa. La organización se preocupa por dinamizar la zona y el ambiente es muy chulo, un plan diferente para potear y apoyar a los artesanos. Además, para mí es una gozada poder mostrar mis creaciones, pasa muchísima gente», cuenta Estibaliz Yuguero, fundadora de la firma BaRock Jewelry, que aprovechará la ocasión para presentar sus dos nuevas colecciones de joyas.

La edición de este sábado es especial: será el primer «Dos de Mayo híbrido», con artesanos que instalarán sus puestos en la calle y creadores que ofrecerán sus propuestas dentro de los propios comercios de Bilbao La Vieja. Así, los asistentes podrán descubrir pequeñas marcas locales y, al mismo tiempo, adentrarse en bares y tiendas de la zona, como la floristería Flores para Venus, el taller de velas artesanales Altaflama o la librería La Ilusa. Este rastro alternativo, que arrancará a las once de la mañana y se prolongará hasta las tres de la tarde, se repartirá entre las calles Dos de Mayo, General Castillo, Hernani, Lamana y Bailén.

«Es un mercado de referencia y hacía falta algo así en Bilbao. La zona se llena de vida, porque viene mucha gente de otros barrios que normalmente no pasa por aquí. Les sirve para conocer sitios nuevos, se fomenta el comercio local y nosotros conseguimos ventas. Todos ganamos», asegura Idoia Aloria, creadora de la firma de joyas Ciaobellaido, que no ha llegado a tiempo para presentar su nueva colección, que se estrenará este lunes.

El público también podrá descubrir de cerca las joyas de porcelana de Sara Nájera del Cerro; la ropa de segunda mano que traerá María, de la tienda Vintique del Casco Viejo; o las antigüedades de Souhail, de Alaia Antigüedades. También llamarán la atención las camisetas, bolsos y pañuelos de seda teñidos a mano con flores y plantas naturales por Flor, de la marca WÜ. Habrá ocasión de conocer Estudio 14, un taller creativo especializado en cuero y marroquinería, y de perderse en Desio Artspace, la galería de arte que impulsan el artista estadounidense Colin Hoisington y la comunicadora bilbaína Leire López.

A la una de la tarde, el artista Oier Aldekoa pondrá música a la jornada con un concierto en la oficina de Caostica, en el número 4 de la calle Dos de Mayo. Y para reponer fuerzas, no faltarán las barras de pintxos de bares como La Gernikesa, Ederki, Kanpai, Alpamayo o Nervión.

Temas

Moda

Bilbao