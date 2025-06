El look de Gloria Camila en la boda vizcaína de su primo: de marca española y por menos de 200 euros

Virginia Melchor Lunes, 23 de junio 2025, 14:37 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

Los Ortega han estado de celebración este fin de semana en Bizkaia. Después de una larga temporada sin aparecer juntos en público, esta mediática familia se reunió el sábado en Güeñes para la boda de Chema Esteban Ortega, hijo de Aniceto y Mari Carmen, hermana de Ortega Cano. La celebración continuó en la Torre Loizaga, donde disfrutaron del convite. Entre los asistentes estuvieron Gloria Camila, José Fernando y José María, el hijo menor del diestro, de 12 años, fruto de su relación con Ana María Aldón. Eso sí, fue Gloria quien acaparó todas las miradas con su vestido de invitada, asequible y de firma española.

La hija de Rocío Jurado, que mantiene una estrecha relación con su primo, ha apostado por un vestido de escote cuadrado y tirantes anchos en color granate, uno de los tonos estrella de la temporada. El toque especial reside en la falda asimétrica, con caída de gasa vaporosa y apertura lateral. Para sumar elegancia al look, Gloria ha añadido un foulard a juego, anudado al cuello y con caída sobre la espalda. La prenda es de la firma malagueña Miphai, que también ha conquistado los armarios de la reina Letizia y la princesa Leonor.

Cuando eran novios, Ali Dávila y Miro Taboada ya soñaban con fundar su propia firma de moda. Gracias a su trayectoria -ella, con estudios en Diseño y Patronaje; él, con experiencia en recursos humanos- en 2019 se lanzaron a la aventura de crear Miphai. La pandemia les sorprendió casi al inicio del proyecto y, lejos de desanimarse, esta pareja de gallegos asentada en Málaga supo ver una oportunidad: despuntar con vestidos de novia para bodas civiles 'low cost'. Cuando las restricciones llegaron a su fin, ampliaron su oferta con vestidos de invitada. En mayo abrieron en Barcelona su cuarta tienda en España -ya tienen otras tres boutiques en Madrid, Valencia y Sevilla- y aspiran a cerrar el año con una facturación de 18 millones de euros.

La colaboradora de TardeAR lució el modelo 'Ámbar', que cuesta 179,99 euros y también está disponible en amarillo y azul marino. Para completar el look, eligió un bolso blanco de encaje con detalles dorados de la firma británica Kurt Geiger y unas sandalias doradas de tacón fino. En cuanto al peinado, optó por un recogido de coleta baja con efecto 'clean look', que dejaba ver unos grandes pendientes de aro. Eso sí, salió de la boda con un complemento inesperado: un tatuaje con la palabra 'saudade' (añoranza en castellano), ya que los novios contrataron a un tatuador para que trabajase in situ sobre la piel de los invitados.

Una modelo posa con el diseño que ha lucido Gloria Camila. Miphai

Para Gloria, graduada en Diseño de Moda y Marketing Digital, esta boda ha sido especialmente emotiva, no solo porque se casaba su primo, sino también una de sus grandes amigas. Hace un año, junto a Lorena y otra socia, Elisa Vázquez, creó la firma de ropa Bakkus. Sin embargo, su primera experiencia en el mundo de la moda comenzó en 2015, cuando abrió una tienda en Sevilla que apenas aguantó unos meses abierta. Intentó reflotarla, pero finalmente no logró sacarla adelante.

La creadora de contenido, que acompañó a su primo a recoger las alianzas para su gran día y también asistió a la preboda celebrada el jueves, no acudió al enlace junto a su novio, el cantante gaditano Álvaro García. De hecho, dejó claro que no tenía intención de coger el ramo: «No, no, no, yo cojo un vinito», bromeó, aclarando que, por ahora, casarse no está entre sus planes.