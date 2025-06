Ortega Cano, Gloria Camila y el resto de la familia, de boda en Bizkaia

A. Mateos Sábado, 21 de junio 2025, 16:45 Comenta Compartir

Hacía mucho tiempo que los Ortega no se dejaban ver en público en familia y este sábado lo han hecho en Bizkaia para celebrar la boda de Chema Esteban Ortega, hijo de Aniceto y Mari Carmen, la hermana del diestro. El joven se ha dado el 'sí quiero' con la bilbaína Lorena Elorriaga, que además es socia de Gloria Camila en la firma de moda juvenil Bakkus.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha sido la gran protagonista a las puertas de la iglesia. Ha lucido un precioso vestido granate con apertura en la pierna y foulard a juego y atendió amablemente a los medios que esperaban la llegada de los novios. También desveló entre risas que no piensa coger el ramo de la novia. «Me quedo con el vinito», dijo felizmente. La joven se encuentra soltera tras la ruptura con David García el pasado mes de octubre.

No fue la única que posó para las cámaras. También su padre Ortega Cano, el resto de hermanos y todos los primos. No faltó casi nadie. Y los que no han estado presentes tenían compromisos «laborales» y «personales», según confesó Aniceto antes de entrar a la iglesia.

La familia Ortega lleva celebrando la boda varios días. El jueves reservaron un local en el paseo marítimo de Getxo y allí se juntaron con amigos y familiares de la novia para celebrar la preboda. Precisamente hoy le preguntaban a Gloria Camila por las consecuencias de la juerga. «¿Resaca? Ayer (por el viernes) tuvimos descanso», sonrió.

Que la pareja haya decidido casarse en Bilbao ha sido una decisión conjunta. Ella es bilbaína y los Ortega están encantados con la capital vizcaína. «Bilbao es precioso», aseguró Gloria Camila.