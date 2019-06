Cómo interpretar un look 'pin-up' Esta semana os muestro las prendas y complementos que debéis tener en cuenta para construir un estilismo de esencia 'retro' VANESSA MULAS Miércoles, 12 junio 2019, 19:38

¡Buenos días! ¿Qué tal lleváis la semana? Hace unos días os hablé de 4 looks muy cañeros para ser la reina de la noche. Hoy, os traigo nuevas propuestas con un aura diferente y especial, que servirán tanto para salir de fiesta como para ir a un evento algo más arreglada. Siempre me ha gustado el estilo 'pin-up', esos que llevan las mujeres con actitud, que tienen reminiscencias a los años 5o y que hacen de los labios rojos todo un icono de estilo. Estos looks suenan a música, a rock n´roll, a bailes y tupés, a Travolta y Newton-John. En ellos no faltan lo turbantes o las faldas con mucho volumen que marcan 'cintura de avispa', de hecho, los que me seguís en Instagram, ya habréis podido comprobar mi afición por este tipo de prendas y por los complementos que siguen una marcada línea 'retro'. En esta ocasión, os traigo unos looks de estética 'vintage' que me encantan. Cada uno de ellos tiene una pieza especial, ya que los complementos se convierten en el eje de cada estilismo.

Coleteros y colores pastel

Para el primer look llevo el pelo recogido con un coletero de KBsisters y un vestidazo de color verde agua con flores, de Euttopia Santurce. Este vestido me encanta por el color y el corte. Los pendientes son de Sfera.

Monos y turbantes

En un segundo look llevo un mono-short mostaza, un color que se ha convertido en uno de mis favoritos. Sienta genial, sobre todo, si estás un poco morena. Además, el mono tiene un poquito de hombrera y escote en pico, algo que estiliza mucho. El mono es también de Eutoppia Santurce. Para darle un toque 'pin-up' me lo he puesto con un turbante negro con flores blancas de KBsisters. El bolsito 'handmade' colorido es también es de la misma firma.

Faldas con volumen

En un tercer look llevo un top de canalé, de Pimkie y una falda de Ion Fiz. Este diseño de lunares es muy especial, ya que tiene una caída increíble y una tela con un tacto maravilloso. El turbante azul con motivos de inspiración japonesa es de KBsisters y le da 'rollazo' al look.

Inspiración japonesa

En este cuarto estilismo el protagonista absoluto es el kimono verde con mangas acampanadas y flores. Es de inspiración japonesa y está firmado por la firma vizcaína KBsisters. Lo he combinado con unos vaqueros y botas 'cowboy' que aportan el perfecto contraste, aunque con unos salones, unas sandalias y un vestido negro o blanco me gustaría incluso más.

Nos vemos pronto con más propuestas, mientras tanto os espero en Instagram.