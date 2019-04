Cuatro formas de combinar los pantalones más atrevidos de la temporada (y no son los de Zidane) Las mallas de ciclista son una arriesgada tendencia que ha llegado para quedarse. ¿Te animas a incluirla en tus looks? INNES LLACH Martes, 2 abril 2019, 21:27

¡Hola de nuevo! Como cada miércoles, me paso por aquí con un nuevo artículo de moda, que en esta ocasión, como dice el propio título, lo protagonizan unos pantalones de lo más atrevidos. Tranquilas, no me refiero a los vaqueros con dobladillo XXL que lució Zidane en su presentación como técnico del Real Madrid. Ya podéis respirar.

Si la semana pasada escribí sobre las botas camperas y os propuse tres formas diferentes de llevarlas, en esta ocasión os traigo una tendencia solo apta para las más atrevidas: los pantalones de ciclista. Sí, han venido para quedarse, así que no nos queda otra que pasar de esta moda o bien hacerla nuestra. Como me conocéis un poquito ya, sabréis de sobra que mi elección ha sido ésta última. ¿Te atreves tú también con esta tendencia?

Con una americana de cuadros, una opción sofisticada

Aunque me gustan mucho las otras tres opciones que os daré a continuación, he de reconocer que ésta es mi favorita, me parece que la 'blazer' le da un aire sofisticado, pero a la vez algo informal. Lo cual hace que el look sea versátil y podamos usarlo tanto para trabajar como para salir un sábado con amigos. Los pantalones de ciclista son de Stradivarius, al igual que la blazer, la camiseta -que lleva un mensaje que me encanta- y los pendientes. La horquilla es de Bijou Brigitte, los stilettos de Calzados Ercilla y el bolso de Givenchy.

Con 'biker' negra para un look más cañero

Esta propuesta me parece bastante cañera y, por tanto, encaja mucho con mi estilo, pero lo he dulcificado con la horquilla para darle un toque más juvenil y dulce. Me encanta la moda de las maxi camisas, se llevan un montón. Además, me encanta darles juego en función de cómo las combinemos, a mi personalmente me gusta ceñirlas a la cintura para marcar un poco la silueta. Tanto la camisa como los pantalones son de Stradivarius, la 'biker' de tachuelas es de Zara, el bolso es de Guess, el cinturón de Gucci, los botines súper originales de Ego y la horquilla y los pendientes son de Bijou Brigitte.

Con vestido, para las más discretas

Esta es una idea genial para llevar los pantalones de ciclista de un modo discreto. De esta forma vas a la moda, pero no lo haces de una forma demasiado llamativa. Básicamente he dejado todo el protagonismo a este vestido con lentejuelas de Highly Preppy. Los pantalones son de Stradivarius, los pendientes son de Louveme y las sandalias de esparto son de Calzados Ercilla.

¡Cuidado con este look! No debe parecer que acabamos de salir del gym

En mi opinión, esta es la propuesta más complicada, debemos medir bien las prendas para que no parezca que acabamos de salir del gimnasio. De ahí que haya optado por combinarlo con una blazer que siempre es un acierto cuando queremos dar un aspecto más arreglado al look. Tanto la blazer como la sudadera son de Zara, los pantalones de ciclista son de Stradivarius, el bolso de Givenchy, las zapatillas son de Victoria y la diadema es de Ponette.

Bueno y ahora contadme: ¿le daréis una oportunidad a estos pantalones? Espero que con esta prenda o con cualquier otra os sintáis siempre vosotras mismas y defendáis el look que llevéis. ¡Es la mejor forma de ir siempre perfecta! Espero que os haya gustado el artículo y nos vemos aquí de nuevo el miércoles que viene, hasta entonces disfrutad de la semana ¡y sed muy felices!

Mientras tanto, podéis seguir mis looks y momentos de moda en mi cuenta de Instagram o en Youtube.