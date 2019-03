Las camperas vuelven: tres formas de llevarlas

¡Hola a todos una semana más! Como me gusta pasarme por Bizkaia Dmoda para escribiros un ratito y traeros nuevas ideas. Como bien dice el título, las camperas han vuelto a nuestra vida para quedarse y a mi la verdad es que me encanta porque son súper cómodas y versátiles. Son fáciles de añadir a un montón de looks diferentes como veréis a continuación.

Hoy os traigo tres propuestas diferentes de cómo añadirlas a nuestros looks, pero os adelanto que habrá muchos más outfits en los que incluiré camperas, porque como os he dicho... ¡me encantan!

Camperas con vaqueros, un clásico

Es el look más típico aunque no le he querido añadir un sombrero para no caer en lo previsible. Simplemente he optado por un moño con un coletero con lazada al tono de la camisa de Primark, unos skinny vaqueros de Stradivarius y una camisa de Zara anudada abajo que creo que quedaba genial con el outfit en general. las botas camperas son de Calzados Ercilla, el pendiente maxi grande es de Mango, solo llevo uno, porque a veces me encanta ponerme solo uno, que sea grande; y el bolso es de Givenchy, que es genial para llevarlo todo.

Combinadas con vestido midi

Cuando vi este vestido de corte midi en Zara me enamoré de él, su estampado, lo bien que sienta y el corte que tiene lo hace muy especial. Decidí ponérmelo con las camperas de Calzados Ercilla porque empastan a la perfección y consigo un aire totalmente diferente al look. El cinturón es de Gucci, la blazzer es de Zara y el bolso de Givenchy.

Con pantalones encerados, ¡una combinación que no falla!

Este outfit me encantó, es súper rápido de hacer porque todo son prendas básicas que podemos combinar entre sí y también con otras prendas para darle un aire diferente, ¿no os parece? Las camperas son de Calzados Ercilla, las he combinado con pantalones encerados, que se llevan un montón, de Stradivarius, jersey básico de rayas y blazzer de Zara, cinturón de Gucci y bolso de Martina K.

En los tres looks, he usado las mismas camperas porque hasta el momento han sido mi primera adquisición, pero ya os he contado que me encantan así que ¡no serán las últimas!

¿Qué os han parecido las propuestas de hoy? ¿Sois de camperas? ¡Contadme cuál es vuestra propuesta favorita!

Espero que el post os haya gustado y resultado interesante, ¡nos vemos aquí la semana que viene! Que tengáis un feliz día y no os olvidéis de lo más importante... ¡Sed felices!

