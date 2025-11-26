La influencer Belén Canalejo anuncia que tiene cáncer de nuevo: «Ha sido el peor año de mi vida» La creadora de contenido especializado en moda, que vive en Los Ángeles y es madre de cuatro hijos, ya pasó por la enfermedad en 2016

Marina León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:32 Comenta Compartir

Belén Canalejo, la periodista e influencer navarra especializada en moda, se instaló hace años en California junto a su marido Nacho Manubens, y sus cuatro hijos. Desde Los Ángeles, la creadora de contenido de 46 años hace partícipes a sus cerca de 400.000 seguidores en Instagram (@balamoda) de cómo es su día a día en familia. Recientemente ha compartido una de las peores noticias. Belén, que ya superó un cáncer de mamá en 2016, ha comunicado que está enferma de nuevo y que ha vuelto a España para tratarse con el mismo equipo médico con el que lo hizo la vez anterior.

«El día 12 de noviembre me volvieron a diagnosticar un cáncer de mama en Estados Unidos a raíz de un bultito que me noté en la mama que ya tenía operada. Ha sido un palo tremendo, he pasado unos días muy, muy duros porque me cuesta mucho volver a verme en esta situación que pensaba que ya había pasado un poco al olvido», ha dicho, sin poder contener las lágrimas.

La influencer ha confesado también que ha vivido «el peor año de mi vida» ya que su marido ha estado gravemente enfermo. «Siempre me gusta ver el lado positivo. Porque tengo que dar las gracias, no solo a los médicos de Los Ángeles, sino también a mis amigos. Mi marido también ha tenido una complicación de salud muy gorda y nos han ayudado muchísimo», ha añadido.

El post de Instagram no ha tardado en llenarse de mensajes de apoyo y cariño para toda la familia. Entre ellos destacan los de rostros de lo más conocidos en las redes como Verdeliss, Ana Peleteiro o Carmen Estefano. «Te abrazo enorme amiga. Podrás como pudiste la otra vez y aquí estaremos para apoyarte y sostenerte siempre que necesites», «Tienes todo y lo mejor que necesitas a tu lado. Una maravillosa familia. Abrazo, desde el corazón», escriben.

Belén Canalejo comenzó con su un blog de moda en 2009 «para aprender del mundo digital». Quería saber cómo era crear una comunidad 'online' y dio la casualidad de que terminó siendo el punto de destino de todo lo que había aprendido. Tras licenciarse en Periodismo en Pamplona, voló a Los Ángeles para realizar un máster de marketing, además de graduarse en diseño de moda. Los amantes de la moda, la decoración y el 'lifestyle' encontraron una gran fuente de inspiración en sus redes sociales, que desde entonces no han dejado de crecer.