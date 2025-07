El guipuzcoano que representará a Bizkaia en el concurso de Mister España: «Un bilbaíno nace donde quiere»

Geólogo de formación, atleta por vocación, guipuzcoano de nacimiento y bilbaíno de adopción. Borja Lizarraga participará este año en Mister Internacional España como representante de ... Bizkaia. Tras haber rechazado una primera propuesta por motivos personales hace dos años, en 2025 ha decidido dar el paso y representar a este territorio histórico, tierra con la que se siente vinculado desde sus años de universidad. «Ahora sí estoy preparado», dice convencido, físicamente, mentalmente y con el claro objetivo de ganar. El concurso se celebrará este miércoles en Tenerife.

- ¿Cómo surge su participación en el Mister Internacional España?

- Hace unos años contactaron conmigo, vía Instagram, después de ver algunas de mis publicaciones, para ser Mister Internacional Gipuzkoa. En ese momento no estaba preparado, pero este año me han vuelto a hacer la oferta, esta vez como representante de Bizkaia, y he decidido ir.

- ¿Por qué en aquel momento decidió que no era buena idea, y este año ha dado el paso?

- En aquella época se me hacía difícil porque había tenido ciertos problemas con el mundo de la moda, de los cuales prefiero no hablar, y por ello no me veía preparado para salir. Pero este año sí. Por un lado, para mí, como entrenador personal, es buena publicidad, y por otro lado se me quedó la espinita clavada de no haber ido. Esta oportunidad no la voy a dejar pasar.

- Es de Legazpi, municipio de Gipuzkoa, pero al concurso se presenta como Mr. Bizkaia, ¿Cuál es el motivo?

- Sí, sí, yo siempre digo que un bilbaíno nace donde quiere, y al final, al estudiar en UPV de Leioa, y estar muchos años aquí, le he cogido cariño a esta ciudad, o a esta provincia, mejor dicho, por lo que he decidido ser su representante.

La geología, aparcada

- Es geólogo, ¿cómo compagina esa vocación con el mundo del modelaje?

- Soy geólogo, pero lo tengo un poco aparcado. Sí que tengo pensado en algún futuro hacer un máster, o varios, ya veremos. Pero ahora me dedico al entrenamiento personal, tengo un gimnasio en Legazpi, porque debido al culturismo y todo eso, tiré por esa rama. Me gusta ayudar a la gente mediante el deporte.

- Así como anécdota, ¿hs notado que la gente se sorprenda que un geólogo pueda llegar a ser Mr. Bizkaia o Mr. España?

- Como geólogo, no. Como persona, sí que he notado comentarios de gente, incluso digamos cercana, con algo de recochineo detrás, con segundas o lo que sea. No sé la razón. No sé si son envidias o inseguridades. En el culturismo me pasaba lo mismo.

- ¿Esos comentarios los ha notado más en el culturismo o en este mundo más relacionado con la imagen?

En este más. En el culturismo, al final, toda la gente sabía que me estaba preparando para competir, pero esto los ha pillado de sopetón, como me pilla a mí.

- ¿Cómo se ha preparado física y mentalmente para una competición como Mr. Internacional España?

- Bueno, he ampliado mi visión, no solo a un físico específico, porque más allá de lo estético, también tengo que preparar algunas pruebas deportivas. Además, tengo pruebas de hablar, las míticas preguntillas que te hacen, paseo con traje, la de talento, etc. Y luego sí que he trabajado mucho mi 'mindset' para centrarme en el objetivo y visualizarlo a largo plazo, porque si no, no llegaría.

- ¿Cree que le ha afectado esta preparación de algún modo mentalmente?

- Mentalmente, casualidad, cuando más lo he notado es hoy. He bajado unos 9-10 kilos de grasa corporal, y cuando estoy cerca de un porcentaje graso bajo, me noto más irascible. A la primera de cambio ya salto y eso lo estoy notando ahora.

- ¿Cuál sería la principal diferencia que ha notado del cambio del fitness y culturismo a este nuevo tipo de competición?

- Pues yo lo que más he notado ha sido el hecho de tener que poner buenas caras, sonreír, fijarme un poco más en la estética facial, cómo acentuar mis facciones, cómo posar, todo. Porque al final es distinto. Una cosa es mostrar el cuerpo y otra es mostrar la cara también, porque al final todo es un conjunto.

«Preparación fácil»

- ¿Considera que, con toda la experiencia que tiene preparándose para competiciones, aunque sean de otro tipo, esta preparación le haya resultado más fácil?

- Sí, sí. A mí se me ha hecho bastante fácil. Al final llevo una trayectoria de casi 12 años en el fitness, y cosas que el lado mental, llevar bien la dieta, el rendimiento deportivo, los tengo controlados. Lo único que me ha costado más ha sido lo de las fotos, a lo que no estaba tan acostumbrado.

- ¿Cuáles son sus expectativas para Mister Internacional España?

- Yo me veo bastante bien. En mi cabeza ya soy Mister España. Tienes que ir bien convencido de tus posibilidades, tener un objetivo, visualizarlo y luego será lo que Dios quiera. Considero que si tú no eres la persona que mira hacia el objetivo y dice «lo voy a lograr», ya has perdido antes de llegar.

- Durante estos últimos meses, ¿ha notado un cambio en su persona?

- Sí, me ha ayudado a fortalecer todavía más mi resiliencia. Y opino que eso es lo que marca la diferencia. Repetir cuando no tengas ganas. Cuando estés agotado, decir «tengo que darlo todo».

- ¿Qué planes tiene después del Mister Internacional España? ¿Alguna nueva competición?

- Buena pregunta, no lo sé ni yo. Sí que he estado mirando el calendario de competiciones fitness, que en septiembre hay alguna importante. Y ya que estoy un porcentaje de grasa bajo, pues igual me gustaría estirarlo un mes más, apretar un poco y salir. Aunque no sabemos si voy a ganar el Mister España. En caso de ganar, ya tendría otros objetivos que en este momento no visualizo, o ni siquiera sé si existen.