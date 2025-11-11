El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vuelos desde Bilbao a partir de 16 euros por el Día del Soltero

La promoción de Vueling está disponible desde este martes hasta el 17 de noviembre para volar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026

L. G.

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:53

Para conmemorar el Día del Soltero que se celebra hoy, 11 de noviembre, Vueling ha lanzado una promoción muy especial. Oferta vuelos desde el aeropuerto de Loiu por un precio más que asequible: desde 16 euros por trayecto, o 2.675 Avios (moneda de fidelización que utilizan algunas aerolíneas).

La promoción estará disponible del 11 al 17 de noviembre en la web y app de Vueling, para volar entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas.

Se trata de una oportunidad perfecta para planear un viaje de invierno, despedir el año por todo lo alto o empezar 2026 descubriendo nuevos horizontes. Según la encuesta sobre la Felicidad realizada por Vueling a 2.500 españoles, el 81 % desea vivir nuevas experiencias y salir de su zona de confort.

Entre los destinos más populares entre aquellos que viajan solos destacan ciudades combinan cultura, inspiración y tranquilidad. Es el caso de Oporto, París , Ámsterdam, Lanzarote y Palma de Mallorca.

