Los vizcaínos que reciben subvenciones del bono-peaje se duplican en siete años

El volumen del tráfico en Bizkaia apenas ha variado en los últimos años. No se han recuperado los niveles previos a la pandemia y en ... 2023, último ejercicio con datos completos, circularon por la red de carreteras del territorio menos vehículos que antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, los particulares vizcaínos que el pasado año recibieron subvenciones por el uso frecuente de las vías de peaje se duplicaron con respecto a 2017.

En 2024, Interbiak, la sociedad foral que gestiona las infraestructuras viarias del territorio, devolvió mensualmente dinero gastado en las autopistas a unos 16.000 usuarios, frente a los 8.800 de hace siete años. ¿Por qué 2017 es el año de referencia? Porque fue entonces cuando se puso en marcha el sistema actual de subvenciones, el del tope de gasto, que ha ido incorporando con el paso de los años nuevos tramos de carreteras.

A grandes rasgos, el mecanismo es este: los vizcaínos que circulan por la AP-8, la Supersur y los túneles de Artxanda pagan como máximo 38,13 euros al mes, independientemente de lo que viajen. En realidad, abonan en un primer momento todos los peajes, pero la Diputación les devuelve al mes siguiente la diferencia. Existe además, desde el otoño de 2022, una segunda línea que subvenciona -con el mismo máximo- los viajes por la AP-68, cuya titularidad en el tramo vizcaíno asumió la Diputación el 1 de enero de 2020 pero cuya gestión corresponde, hasta el otoño de 2026, a la empresa Abertis.

Para hacerse una idea del peso que han adquirido estas ayudas, Carlos Alzaga, diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, hace hincapié en que «hemos duplicado en los últimos siete años el importe destinado a subvencionar el tránsito por nuestras autopistas». En 2017 reintegraron a los usuarios 4,7 millones; en 2024, fueron ya 10,4. Antes de 2017, también había ayudas, pero no eran tan atractivas ni generalizadas. Para muestra, están los datos: desde 2011, la Diputación ha devuelto a los vizcaínos 66,7 millones de euros, de los que 64,7 se han entregado en los últimos siete años. «La apuesta es clara», sostiene el responsable de este departamento.

¿Y a qué se debe el aumento? Olatz Atxa, directora de Interbiak, tiene claro que no responde a un crecimiento de la movilidad, porque «no tenemos el doble de tráfico» que entonces. Lo que sucede, expone, es que «cada vez más personas son más conscientes de que apuntarse» a este sistema «reporta unos beneficios». También a que «el ciudadano se ha dado cuenta de que usar la autopista le favorece en los desplazamientos». De hecho, las vías de alta capacidad, entre las que están las autopistas, absorben más tráfico ahora (el 71,3% de los traslados) que en 2017 (el 67,7% ).

El año pasado, por ejemplo, la Diputación reintegró a las personas apuntadas al programa de la AP-8, Variante Sur Metropolitana y túneles de Artxanda 51 euros de media al mes; a los usuarios de la AP-68, 59,84. Insiste mucho Atxa en que «se trata de una media», ya que hay algunas personas a las que «les devolvemos cantidades muy altas, por encima de los 400 euros al mes».

Si se pregunta cómo funcionan las subvenciones, la responsable de Interbiak lo aclara. Lo primero es darse de alta en Bidesaria, la plataforma digital foral que permite solicitar subvenciones y descuentos, pedir facturas, registrarse en el sistema 'free flow' de arcos de peaje... Y también es necesario portar un dispositivo OBE o VIA-T asociado a la matrícula del vehículo. Alzaga matiza a ese respecto que se han suscrito acuerdos «con las principales entidades bancarias» para «ofrecer las mejores condiciones» a los vizcaínos que adquieran una de esas herramientas de telepeaje.

A finales de diciembre, los apuntados en el programa 1 ascendían a 28.054. Dos años antes, eran 25.342. En el 2, el de la AP-68, son ya casi 20.000, cuando hace dos años apenas alcanzaban los 14.517. Estos datos, en cualquier caso, son los de aquellos que quieren beneficiarse del tope de gasto, aunque no significa que lo hagan.

515.000 solicitudes

Cada mes, quedan fuera el 86% de las solicitudes. «Denegaciones como tal no hay», puntualiza la responsable de Interbiak. «Cualquiera puede inscribirse en el programa 1, en el 2 o en ambos en cualquier momento del año», prosigue. Pero hay unos filtros. El primero es analizar aspectos como que la persona tenga «la residencia y el domicilio fiscal en Bizkaia, que sea un vehículo particular y no de uso comercial, que lleve un OBE...». Ese es el «mínimo» a cumplir. A los solicitantes «susceptibles» de beneficiarse del tope de gasto, los que pasan ese primer filtro, se les asigna un número, y se comprueba que «no tengan deudas con Hacienda», por ejemplo, y que «realmente hayan alcanzado el límite». Es más, la mayoría de las ayudas que no se conceden son por esta última razón. A lo largo de 2024, asegura Atxa, se revisaron «515.000 solicitudes, casi 43.000 al mes», de las que se aceptaron 321.000 y «llegaron a término 199.000», el 60% de ellas del programa 1.

Atxa marca dos hitos que han influido en esos números en los últimos años. El primero fue la puesta en marcha de la segunda línea de ayudas, la de la AP-68, hace algo más de años, y que suma en torno a 2.200 beneficiarios mensuales. Son muchos menos que los de la línea 1 por varias razones. La primera, que son menos los tramos subvencionados en esta autopista. La segunda, que es solo una carretera, mientras que el otro programa abarca tres. Y la tercera, que soporta menos vehículos. De ahí que represente apenas el 13% de los beneficiarios de la tarifa plana. El otro momento clave en el aumento fue «la conexión en abril de 2023 de la Variante Sur Metropolitana con la AP-68», que provocó un incremento del tráfico en esa zona del 17,2%.