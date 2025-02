El 30% de los beneficiarios son vecinos del Duranguesado

Tres de cada diez beneficiarios del bono-peaje son del Duranguesado. Es la comarca que más usuarios aporta al sistema Bidesaria, la plataforma digital de ... la Diputación en la que hay que apuntarse para acceder a la tarifa plana, pese a suponer apenas el 8,7% de la población de Bizkaia. Los bilbaínos, que ascienden al 30% de los residentes en el territorio, son sin embargo el 24% de quienes reciben devoluciones del tope de gasto.

Ese desequilibrio no es nuevo. En los primeros compases de la tarifa plana, los residentes en esta comarca eran también mayoría entre los inscritos. En el otro extremo, están Las Encartaciones, cuyos habitantes apenas suponen un 1% de quienes se benefician de los descuentos, ya que en la zona no hay peajes. Entre las comarcas con mayor peso en el bono-peaje, pese a no haber tramos de pago cerca, se encuentran la Margen Derecha (13%) y la Margen Izquierda y la Cuenca Minera (11,5%), con una población muy superior en ambos casos a la de otros entornos.

Esto tiene una explicación bien sencilla. «Los más interesados en la subvención son los que más usan la autopista», sostiene Olatz Atxa, directora de Interbiak, la sociedad foral que gestiona las infraestructuras viarias. Y poco o nada tiene que ver la red de carreteras del entorno de la capital o de Zalla con la de las localidades de la 'muga' con Gipuzkoa.

En Bilbao, vertebrado por el metro, que permite a sus residentes llegar a más de una decena de municipios, las salidas de la ciudad por carreteras de alta capacidad no están tan condicionadas por peajes. Están los túneles de Artxanda, que permiten cruzar al otro lado de este monte de forma ágil, pero el Alto de Santo Domingo y Enekuri también canalizan una parte muy importante del tráfico. En el Duranguesado, sin embargo, la incorporación a una vía rápida exige sí o sí pasar por caja; a veces, incluso en Gipuzkoa.

Zonas fronterizas

Es lo que los decretos forales que regulan las topes tarifarios llaman «excepcionalidad en zonas fronterizas». Algunos vizcaínos, «fundamentalmente» los residentes en esa comarca, se incorporan a la AP-8 «en Eibar, al ser el acceso más cercano», o en Mondragón o Luko «para incorporarse a la AP-1». Se trata de tránsitos «subvencionables» para quienes están empadronados en algún municipio del Duranguesado.

Igualmente, los vecinos de Lea-Artibai que viven cerca de Gipuzkoa y que entran a la autopista por Eibar, Elgoibar o Itziar también están dentro de esta excepcionalidad. Algo similar sucede con los habitantes de Orozko, que conectan con la AP-68 en Ziorraga, Álava, al ser el acceso más próximo al municipio y a quienes se les incluye ese uso entre los tránsitos subvencionables.