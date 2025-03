«Ves a los niños con el móvil debajo de una cornisa mientras los padres toman algo»

- Un perfil que está ganando peso en los últimos años es el del joven migrante.

- Precisamente, durante la celebración de este 40 aniversario ... hemos hecho diferentes ponencias y una era específicamente sobre migrantes y derechos. Si no tienes un trabajo, un sitio de referencia, cuando sales del proceso, te vuelves a encontrar con eso. Por eso trabajamos también en la inclusión social, y tenemos proyectos que combinamos con Lanbide para cursos de formación, para incorporarse al mercado laboral. Además, si la droga ya está estigmatizada, si eres migrante, es doble, y ya si encima eres mujer, no te quiero ni contar.

- Apenas llegan mujeres con adicciones. ¿Dónde están?

- El problema de las mujeres es que se las penaliza doblemente. De un hombre alcohólico se dice que se ha equivocado, que tiene un problema, pero la mujer es una borracha y encima se puede decir que estará desatendiendo a sus hijos, con lo cual el acceso a los recursos es más tardío.

- ¿Por miedo a perder a sus hijos?

- Por supuesto; y por la estigmatización. Por eso la mayoría de las mujeres con un problema de alcoholismo consumen en casa, para evitar esa estigmatización, para que no las vean.

- Una adicción cuando entra en casa es más peligrosa. Y ahí tenemos los móviles...

- Es verdad que es un problema muy serio.

- ¿Y cómo se ataja? Estamos todos hiperconectados.

- La mejor medicina es prevenir y el proceso educativo desde casa es fundamental, no solo en los colegios. A veces a la gente le gusta tomarse una cerveza tranquilamente y deja a los niños con el móvil para que no les den la lata, eso se ve en las plazas. Y resulta que se habla del botellón y de los jóvenes, pero vas por Ledesma o por la zona de Diputación y lo que llamamos gente de bien, de 40 y pico años y con un nivel muy alto, tiene ahí un botellón exactamente igual, y los hijos resguardados debajo de una cornisa si llueve con el móvil. Y eso no se persigue y no se castiga, como se hace a los jóvenes. Hay que decirlo así.

- Hay niños de 12 años a los que los padres solo les dejan usar el móvil tres horas al día...

- Como si fuese un éxito, una conquista. Los primeros que a los que nos tienen que educar es a los padres.

- El uso de las pantallas es generalizado. ¿Vamos a tener una 'pandemia' de adictos?

- A mí no me gusta ser en absoluto alarmista, pero de alguna manera yo sí lo veo así.

- ¿Cuáles son los principales retos?

- Siguen siendo los mismos, pero sobre todo visibilizar el problema de las adicciones. Hace falta una implicación de toda la sociedad en colaboración con las instituciones públicas, pero vincular en ese sentido también a la empresa, al sector privado.