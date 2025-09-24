30 vascos murieron este verano por altas temperaturas
La temporada estival que acaba de finalizar ha sido la tercera más calurosa desde 1970
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:02
Este verano se registraron 130 muertes en Euskadi por altas temperaturas. La temporada estival que acaba de concluir ha sido la tercera más calurosa desde ... 1970 y se contabilizaron hasta 3 olas de calor. Esta temporada estival ha registrado una anomalía de 1,6 grados por encima del promedio del periodo normal 1991-2020), el tercer verano más caluroso desde que hay datos, tan solo por detrás de los correspondientes a 2023 y 2022,
El 69% de los fallecimientos que se produjeron por esta causa entre el 22 de junio y el 22 de septiembre afectaron a mayores de 85 años; 20 de las muertes fueron de vecinos de más de 75 años; ocho de mayores de 65; siete de la franja de entre 45 y 64 años y una entre los 15 y los 44.
De los 130 decesos contabilizados por patologías vinculadas al exceso de temperaturas, 22 se produjeron en junio, 12 en julio, 74 en agosto y 23 en lo que va de septiembre. Las muertes por calor respecto al verano pasado se han duplicado. Entonces se registraron 63 fallecimientos atribuibles a estas causas. Una investigación publicada recientemente estima que 2.841 de los fallecidos por altas temperaturas en España lo son por causa directa del calentamiento global.
