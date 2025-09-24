30 vascos murieron este verano por altas temperaturas

Este verano se registraron 130 muertes en Euskadi por altas temperaturas. La temporada estival que acaba de concluir ha sido la tercera más calurosa desde ... 1970 y se contabilizaron hasta 3 olas de calor. Esta temporada estival ha registrado una anomalía de 1,6 grados por encima del promedio del periodo normal 1991-2020), el tercer verano más caluroso desde que hay datos, tan solo por detrás de los correspondientes a 2023 y 2022,

El 69% de los fallecimientos que se produjeron por esta causa entre el 22 de junio y el 22 de septiembre afectaron a mayores de 85 años; 20 de las muertes fueron de vecinos de más de 75 años; ocho de mayores de 65; siete de la franja de entre 45 y 64 años y una entre los 15 y los 44.

De los 130 decesos contabilizados por patologías vinculadas al exceso de temperaturas, 22 se produjeron en junio, 12 en julio, 74 en agosto y 23 en lo que va de septiembre. Las muertes por calor respecto al verano pasado se han duplicado. Entonces se registraron 63 fallecimientos atribuibles a estas causas. Una investigación publicada recientemente estima que 2.841 de los fallecidos por altas temperaturas en España lo son por causa directa del calentamiento global.