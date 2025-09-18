El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una jornada calurosa de este verano en Bilbao. Yvonne Iturgaiz

El cambio climático produce seis de cada diez muertes por calor en Bilbao

El Imperial College de Londres estima que 2.841 de los fallecidos por altas temperaturas en España lo son por causa directa del calentamiento

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:56

Es bien sabido que el calor provoca muertes por choques térmicos o porque agrava las patologías de los grupos sensibles. Desde el 1 de ... junio, 124 personas han fallecido en Euskadi por culpa del exceso de temperaturas, 84 de ellas en Bizkaia, según las estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), dependiente del Ministerio de Sanidad. La mayoría tenían más de 84 años. Pero hasta ahora se desconocía cuántas de esas muertes son directamente achacables al calentamiento del planeta, que hace crecer las temperaturas medias, las olas de calor y su intensidad.

