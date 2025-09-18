El cambio climático produce seis de cada diez muertes por calor en Bilbao

Es bien sabido que el calor provoca muertes por choques térmicos o porque agrava las patologías de los grupos sensibles. Desde el 1 de ... junio, 124 personas han fallecido en Euskadi por culpa del exceso de temperaturas, 84 de ellas en Bizkaia, según las estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), dependiente del Ministerio de Sanidad. La mayoría tenían más de 84 años. Pero hasta ahora se desconocía cuántas de esas muertes son directamente achacables al calentamiento del planeta, que hace crecer las temperaturas medias, las olas de calor y su intensidad.

Ahora, un estudio liderado por científicos del Imperial College de Londres ha certificado que el 63% de las muertes que se han producido por calor este verano en Bilbao se deben al cambio climático. Las anomalías térmicas causadas por el fenómeno han provocado 50 de las 82 muertes por calor en la capital vizcaína. En Vitoria, el cambio climático es el culpable del 55% de los 37 decesos por altas temperaturas y en San Sebastián, del 58% de los 20 fallecimientos.

Este análisis forma parte de la investigación realizada en 90 ciudades españolas y un total de 854 europeas realizado por 11 investigadores del Imperial College de Londres, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la Universidad de Berna, el Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos y la Universidad de Copenhague. Estiman que el cambio climático provocó el 68% de los 24.400 fallecidos por calor en todas ellas. Cifran en 835 las muertes adicionales en Roma y en 387 en Madrid. En España, el 72% de los fallecimientos a causa de exceso de las temperaturas –2.841 de los 3.893– se deben a las anomalías térmicas derivadas de las emisiones de efecto invernadero, apunta el informe.

Para calcularlo, los expertos analizaron las temperaturas diarias, las cifras y previsiones de mortalidad y estimaron las muertes en otro escenario, en un verano hipotético más fresco, típico de la era preindustrial.

Trabajar a 40 grados

Ahora, el calentamiento ya llega a los 1,3 grados de media. «Pero miles de personas ya están muriendo a causa de fenómenos intensificados por el cambio climático. Vamos camino de los 3 grados de subida media en Europa, lo que traería un calor estival más intenso y mucho más mortal. Cada décima adicional expondrá a más personas a temperaturas nocivas y potencialmente mortales», relata Friederike Otto, profesora de Ciencias del Clima en el Imperial College. Además, el calor se sigue subestimando como riesgo para la salud, según el profesor Garyfallos Konstantinoudis. «La gente sigue trabajando al aire libre con temperaturas superiores a los 40 grados». A su juicio, urgen políticas de adaptación como la introducción de horarios laborales flexibles, el aumento de las zonas verdes urbanas...