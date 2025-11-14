Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre cuando tres jóvenes de 14, 17 y 18 años y nacionalidad española asaltaron a un chico de 16

Agentes de la Ertzaintza han detenido a tres jóvenes, de 14, 17 y 18 años y nacionalidad española, acusados de cometer un robo con violencia en el barrio bilbaíno de Santutxu, el pasado 10 de octubre. La víctima fue un menor, de 16 años, al que agredieron e intimidaron para robarle la cartera, el móvil y una cadena, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

El día del incidente, el adolescentes caminaba por una calle del populoso distrito de la capital vizcaína cuando fue abordado por los tres chicos. Los autores le abordaron por la espalda. «Uno de ellos le sujetó por el cuello para evitar su huida y le condujeron hacia una zona más apartada donde otro le colocó un cuchillo en el cuello», detallan las mismas fuentes. Luego huyeron tras sustraer sus pertenencias.

Poco después, varias patrullas de la Ertzaintza se personaron en el lugar, recabaron información de la víctima y localizaron el cuchillo utilizado en el asalto. Una vez interpuesta la denuncia, continuaron las pesquisas que finalmente ha llevado a la identificación de los asaltantes. El 28 de octubre la Ertzaintza localizó y detuvo a los dos menores implicados «que fueron puestos a disposición de sus progenitores una vez finalizadas las diligencias policiales, a la espera de ser citados por la Fiscalía de Menores». Este jueves, se arrestó al tercer implicado que ha sido ya ha pasado a disposición judicial.

Ertzaintza

Robos

Santutxu