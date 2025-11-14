El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La caída de un semáforo en los túneles de San Mamés provoca retenciones en la salida de Bilbao

Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu

El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre cuando tres jóvenes de 14, 17 y 18 años y nacionalidad española asaltaron a un chico de 16

H. Rodríguez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

Agentes de la Ertzaintza han detenido a tres jóvenes, de 14, 17 y 18 años y nacionalidad española, acusados de cometer un robo con violencia en el barrio bilbaíno de Santutxu, el pasado 10 de octubre. La víctima fue un menor, de 16 años, al que agredieron e intimidaron para robarle la cartera, el móvil y una cadena, según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

El día del incidente, el adolescentes caminaba por una calle del populoso distrito de la capital vizcaína cuando fue abordado por los tres chicos. Los autores le abordaron por la espalda. «Uno de ellos le sujetó por el cuello para evitar su huida y le condujeron hacia una zona más apartada donde otro le colocó un cuchillo en el cuello», detallan las mismas fuentes. Luego huyeron tras sustraer sus pertenencias.

Poco después, varias patrullas de la Ertzaintza se personaron en el lugar, recabaron información de la víctima y localizaron el cuchillo utilizado en el asalto. Una vez interpuesta la denuncia, continuaron las pesquisas que finalmente ha llevado a la identificación de los asaltantes. El 28 de octubre la Ertzaintza localizó y detuvo a los dos menores implicados «que fueron puestos a disposición de sus progenitores una vez finalizadas las diligencias policiales, a la espera de ser citados por la Fiscalía de Menores». Este jueves, se arrestó al tercer implicado que ha sido ya ha pasado a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  3. 3 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  4. 4

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  5. 5 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic
  6. 6

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  7. 7

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  8. 8

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por una marcha de «ultras»
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu

Tres detenidos por poner un cuchillo en la garganta y robar a un menor en Santutxu