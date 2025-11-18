El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un trabajador resulta herido en el Puerto de Bilbao tras ser golpeado en una pierna por unas barras de acero

El siniestro se produjo este lunes, según denuncia la Coordinadora de Trabajadores de los Puertos de Bilbao (CTPB)

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:25

Un trabajador resultó este lunes herido en una pierna en el Puerto de Bilbao, según ha informado la Coordinadora de Trabajadores de los Puertos de Bilbao (CTPB). Según indica, «los hechos se produjeron durante la tarde de ayer, día 17 de noviembre, cuando durante la manipulación de barras de acero por parte de un trabajador de EPL, la mercancía se movió de la estiba, golpeando en la pierna de un empleado de SGS, ambas empresas subcontratas de Bergé Marítima Bilbao».

El empleado accidentado, según las mismas fuentes, «fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario donde recibió la asistencia sanitaria correspondiente».

El coordinador general de Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos (CETP) y representante de los trabajadores de Bergé Marítima Bilbao, Jónatan Granado, insta tanto a la empresa como a la Autoridad Portuaria a «que adopten, de manera urgente, medidas contundentes para solucionar de una vez por todas la precariedad laboral y para acabar con el continuado proceso de externalización de los servicios, así como la falta de formación algunos de los trabajadores que están operando en el puerto de Bilbao».

Este colectivo recuerda que este accidente se produce «pocos días después de que una trabajadora fuera arrollada por una máquina elevadora en el puerto de Bilbao».

