Salen a la venta las entradas de la gala de los premios de la MTV el 4 de noviembre en el BEC Hailee Steinfeld, presentadora de la gala. / MTV La cantante y actriz Hailee Steinfeld será la presentadora del evento, cuya entrada oscilará entre los 35 y los 65 euros JOSÉ DOMÍNGUEZ Jueves, 11 octubre 2018, 13:05

La organización de los premios europeos de la MTV EMAs 2018 ha abierto hoy a las 12.00 horas el proceso para comprar las entradas de la gala de entrega de premios que se celebrará el próximo 4 de noviembre en el BEC. Los interesados en asistir deberán rellenar un formulario de registro con el que accederán al sorteo del cual saldrán los afortunados. Este formulario ya está disponible en mtvema.com y el registro estará abierto hasta el lunes 15 de octubre a las 12.00 horas. Sólo estará permitida una participación por persona.

El sorteo se realizará mediante un proceso de selección aleatoria y los afortunados recibirán la confirmación en su correo electrónico el miércoles 17 de octubre. Este correo contendrá un enlace y una contraseña que dará acceso a la compra de hasta cuatro entradas para los MTV EMAs Bilbao 2018. Para la selección de las entradas disponibles, unas con visión completa (65€) y otras con visión reducida (35€). Además, solo se les permitirá la entrada al evento a aquellas personas que hayan comprado las entradas legítimamente, de acuerdo con los términos y condiciones del sorteo de MTV EMA 2018. El titular de las entradas deberá formar parte del grupo de asistentes que las utilice para entrar al recinto (el organizador podrá comprobarlo solicitando documento de identidad al acceder al mismo). Los asistentes menores de 16 años deberán ir acompañados por un adulto de 18 o mayor.

MTV también acaba de anunciar que la cantante y actriz Hailee Steinfeld, nominada en los premios Oscar, presentará y actuará en los #MTVEMA 2018, que se celebrarán el domingo 4 de noviembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) y podrán verse en directo en los canales de Viacom España (MTV, Comedy Central y Paramount Network) a partir de las 21.00h. MTV emitirá a partir de las 20.00 horas la alfombra roja del evento, en exclusiva. MTV reveló que Steinfeld será la presentadora a través de un sketch en Facebook Live que pudo verse en todas sus plataformas internacionales.

«¡Vamos allá, Bilbao!»

«Los EMAs son un show en el que cualquier cosa puede pasar», ha dicho Steinfeld. «Estoy impaciente por presentar este evento lleno de artistas y actuaciones increíbles, y en el que habrá alguna sorpresa por mi parte… ¡Vamos allá, Bilbao!»

«Hailee es una auténtica superestrella internacional, reconocida por su talento excepcional y una carrera que abarca música, cine y TV», afirmó Bruce Gillmer, global head of music and talent, Viacom and co-brand head para MTV International. «Estamos entusiasmados de tenerla en Bilbao como presentadora para los MTV EMAs de este año, y no podemos esperar para ver cómo ilumina el escenario con su increíble energía».

La ganadora del premio 'Mejor Push' del año pasado está nominada de nuevo en estos EMAs, esta vez a 'Mejor artista Pop', junto a artistas como Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa y Shawn Mendes.

La cantante se ha subido recientemente a los escenarios de MTV en el festival 'Isle of MTV Malta' donde, con una enérgica actuación, interpretó algunos de sus mejores temas como su single debut y doble platino 'Love Myself', el rompedor 'Starving', junto a Zedd, que alcanzó el doble platino en ventas, su tema de platino convertido ya en un himno 'Most Girls', y su single platino junto a Florida Georgia Line, 'Let Me Go'. A principios de 2018, Hailee aportó la canción original 'Capital Letters' a la banda sonora original de la película 'Cincuenta sombras liberadas', y estuvo de gira con Katy Perry en Reino Unido y junto a Charlie Puth en EE UU.

Además de su exitosa carrera como cantante, Steinfeld tiene una nominación al Oscar en su trayectoria como reconocida actriz. En 2016 protagonizó la película 'Al filo de los diecisiete', gracias a la que obtuvo dos nominaciones en los Critics' Choice Award y una nominación en los Globos de Oro. Recientemente, la actriz ha participado en la taquillera 'Dando la nota 3'. Su nuevo trabajo protagonista será la película de Paramount 'Bumblebee', el primer spin-off del reciente universo 'Transformers', que llegará a los cines el próximo 21 de diciembre. Hailee también será la encargada de poner voz al personaje 'Spider-Gwen' en la película animada para la gran pantalla 'Spider-Man: Un nuevo universo', en cines el 14 de diciembre. Actualmente, Hailee también se encuentra inmersa en la producción de la serie original de Apple 'Dickinson', su nueva miniserie sobre la poeta del siglo XIX, Emily Dickinson.