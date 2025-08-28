El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista actual del mural vandalizado en el cantón Julián Etxebarria, en la esquina con la calle Carnicería Vieja. Luis Ángel Gómez

En riesgo de desaparición el mural del Casco Viejo vandalizado con un grafiti

El Ayuntamiento contrata a una empresa de restauración para intentar recuperar la obra, pintada en 1994 por Juan Zarate Ibargoitia

Alba Peláez

Alba Peláez

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:29

Todavía hay hoy bilbaínos que recorren el Casco Viejo y se sorprenden al ver el mural que Juan Zarate Ibargoitia plasmó en 1994 en una ... pared del cantón Julián Etxebarria 'Camarón', junto a la calle Carnicería Vieja. Su colorido y los motivos que encierra la obra -un dragón, un castillo, un duelo de caballeros, una mujer dirigiendo unas marionetas o un guardia civil, entre otros detalles- llaman la atención de turistas, pero también de locales. Sin embargo, el brillo de esta enigmática pintura corre el riesgo de apagarse.

