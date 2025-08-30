El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ya ha comenzado la retirada de baldosas en la calle Elcano, en su confluencia con Rodríguez Arias. l. l.

La retirada de baldosas defectuosas recién instaladas se extiende a Elcano

El problema, que obligará a levantar García Rivero nada más culminar su reforma, afecta también a la zona frente a la plaza Eguillor

Luis López

Luis López

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:31

La pifia de las baldosas con deficiencias no se limita a la calle García Rivero. El pasado mes de julio, cuando la reforma de la ... calle estaba casi terminada, el Ayuntamiento de Bilbao informó de que ahí el firme tenía defectos; que las baldosas tipo Bilbao instaladas se rompían fácil y tenían un color diferente al habitual. Su acabado era bastante deficiente. Así que pidió a la empresa que había ejecutado la obra, Altuna y Uria, que retirase lo ya hecho y volviese a hacerlo en condiciones. Para evitar penalidades para la hostelería y sus terrazas, con gran presencia en esta calle, se pospuso el tajo hasta ahora; el objetivo era no perjudicar a los negocios durante agosto en general y Aste Nagusia en particular. En concreto, al y como avanzó este periódico y ayer anunció el Ayuntamiento, la obra comienza el lunes. Pasado mañana.

