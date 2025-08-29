El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la calle García Rivero que volverá a levantarse por defectos en las baldosas. Luis Ángel Gómez

García Rivero volverá a levantarse el lunes para cambiar las baldosas defectuosas

Un fallo en la calidad del embaldosado obliga al Ayuntamiento a hacer obras de nuevo en la calle recién remodelada. Los nuevos trabajos durarán seis semanas

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:30

Con el arranque de septiembre regresan las obras a García Rivero para fastidio de los hosteleros y clientes de la calle, que se verán privados ... de terrazas en las últimas semanas del verano. Un defecto en las baldosas tipo Bilbao obliga a la empresa encargada de la obra -Altuna y Uria- a volver a levantar la vía y reemplazar el embaldosado.

Espacios grises

