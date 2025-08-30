El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Estos son los municipios premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 30 de agosto
Luis Ángel Gómez

Recuperan el camión encajado en una pista de Orozko: «Han hecho magia»

Seis vecinos del pueblo bregados en el sector forestal logran recuperar el vehículo en tiempo récord y contra todo pronóstico

Luis López

Luis López

Sábado, 30 de agosto 2025, 13:57

«Son los putos amos. Han hecho magia», se maravilla el alcalde de Orozko. Sí parece cosa de magia. El tráiler de tres ejes que cargaba la plaza de toros portátil se había quedado encajado ... , varado, incrustado en la curva de una pista forestal remota. El chófer se había fiado ciegamente de Google Maps y terminó echado al monte. Todo hacía pensar en un problema irresoluble. En que habría que despiezar el remolque para sacar de allí semejante mamotreto. En que la operación se demoraría días, semanas quizás.

