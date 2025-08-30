El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Después de circular cuatro kilómetros por una estrecha y accidentada pista forestal, el tráiler quedó varado en una curva en el parque natural del Gorbea.

Después de circular cuatro kilómetros por una estrecha y accidentada pista forestal, el tráiler quedó varado en una curva en el parque natural del Gorbea. Luis Ángel Gómez

La plaza de toros de Orozco se echa al monte

El tráiler que transportaba la estructura del coso portátil del municipio se quedó atrapado en una pista forestal por seguir las indicaciones de Google Maps

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:31

El Google Maps no siempre le lleva a uno donde quiere. El empleado de una empresa de transporte madrileña lo comprobó a última hora de ... este jueves con gran disgusto en las intrincadas pistas forestales del parque natural del Gorbea. Conducía un tráiler de tres ejes desde Madrid a Orozko. Transportaba la estructura para montar la plaza de toros para las fiestas del pueblo, que arrancan este lunes, y en las que los festejos taurinos son una cita estrella. Las primeras corridas en la localidad datan del siglo XVII y son religión. Según la programación, los días 2 y 7 habrá novilladas y el 4, vaquillas. Eso si se monta la plaza a tiempo.

