La plaza de toros de Orozco se echa al monte

El Google Maps no siempre le lleva a uno donde quiere. El empleado de una empresa de transporte madrileña lo comprobó a última hora de ... este jueves con gran disgusto en las intrincadas pistas forestales del parque natural del Gorbea. Conducía un tráiler de tres ejes desde Madrid a Orozko. Transportaba la estructura para montar la plaza de toros para las fiestas del pueblo, que arrancan este lunes, y en las que los festejos taurinos son una cita estrella. Las primeras corridas en la localidad datan del siglo XVII y son religión. Según la programación, los días 2 y 7 habrá novilladas y el 4, vaquillas. Eso si se monta la plaza a tiempo.

El camión quedó atascado, con las ruedas suspendidas en el aire, en una pista forestal de difícil acceso para cualquier vehículo que no sea un 4x4. El transportista, que era la primera vez que viajaba a Orozko, siguió las indicaciones del GPS que, a la vista está, se hizo un lío y le llevó por donde no era.

24 horas después del incidente, un corro de una docena de vecinos discutía ayer la mejor manera de proceder. Lo prioritario era vaciar el remolque. Un paisano –mediana edad, mono azul de trabajo, mirada experimentada–, acercó marcha atrás su camión forestal, que utiliza para transportar madera. A media tarde ya habían vaciado la mitad del tráiler y analizaban la viabilidad de remolcar el tráiler.

El suceso es la comidilla en el pueblo. Los tertulianos admiraban la hazaña de haber llevado hasta allí el camión, nada menos que cuatro kilómetros monte arriba por un auténtico camino de cabras. Y, al mismo tiempo, se mostraban incrédulos. «¡Pero a quién se le ocurre! ¡Si no hay carretera! ¿A dónde pensaba llegar?».

«Más barato que una grúa»

«Lo prioritario ahora es que el domingo tengamos la plaza montada para que el lunes pueda pasar los últimos trámites y recibir el visto bueno del Gobierno vasco para las fiestas», explica a este periódico el alcalde de la localidad, Aitor Iza (PNV). El Ayuntamiento lleva años contratando a una empresa, Toros Puerta Grande S. L., que, a su vez, se encarga de buscar el coso portátil y llevarlo a Orozko. Este año ha apostado, por primera vez, por la mencionada empresa de Madrid para la faena.

El Consistorio ha adelantado 20.000 euros para que la plaza esté lista mañana. El encargado «nos ha prometido que va a estar. Si no es así, estudiaremos los pasos a dar, pero ahora lo prioritario es buscar una solución», señala Iza.

Otra cosa es lo que suceda con el tráiler. Lo más factible, coinciden el alcalde y los vecinos, es desligar la cabeza del remolque una vez vaciado éste; y luego desguazar esa segunda parte. «Probablemente sea más barato eso que contratar una grúa que lo saque de ahí», indica el regidor. En todo caso, tendrá que decidirlo el dueño de la empresa madrileña propietaria tanto del camión como del coso.

Nada más conocer la noticia, el empresario partió de Madrid ayer a las 7 de la mañana y se plantó en mitad del bosque vizcaíno para tratar de arreglar con sus propias manos el desaguisado. Descargaba el camión entre juramentos hacia su empleado, el conductor, que ya había puesto pies en polvorosa. Tras pasar la noche en un motel de Orozko, y antes de que llegase su jefe, cogió un Bizkaibus a Bilbao y de allí un autobús a Madrid. Probablemente haya sido su último viaje en camión, al menos con esta empresa.