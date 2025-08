«Tenemos problemas para contactar con ellas»

Alba Cárcamo Domingo, 3 de agosto 2025, 00:22 Comenta Compartir

El año pasado atendieron a 543 personas de forma directa en clubes, pisos y la calle. ¿Cómo se acercan a ellas?

- Con la nueva ... manera de ejercer la prostitución tenemos muchos problemas de contacto que antes no teníamos. Antes ibas a las Cortes, te tomabas algo y ya está. Ahora tienes que hacer una búsqueda en páginas web, llamar… Y hemos notado de un tiempo para acá que hay mujeres que literalmente no nos abren la puerta. Hay gente que no nos abre, gente que nos da tiempo a entregar las tarjetas, los preservativos y poco más… Y también pisos y clubes en los que mis compañeras tienen un espacio para estar con ellas, hablar, dar charlas… Pero lo que nos da miedo es el aislamiento.

- A eso no ayuda la movilidad. - Ellas lo llaman hacer plazas. Cuando estábamos en Cortes, las mujeres iban a Madrid o a Barcelona, pero ahora se van a Alemania, a Suiza... - ¿Quién gestiona los pisos? - Cuando se empezó normalmente había una responsable con la que iban al 50%, pero cada vez menos. Ahora lo que se está haciendo es alquilar habitaciones. Es muy fácil montar un piso, aunque cuando la comunidad de vecinos se entera, suele haber conflicto. Y ese es otro problema, que cambian bastante de pisos. Nosotros tenemos un trabajo hecho y nos van diciendo, por ejemplo que se van de Autonomía a Fernández del Campo. - ¿Ven a Askabide como su seguro? - Espero que sí. Una de las líneas estratégicas es el tema de la violencia, que no saben dónde ir, dónde denunciar, o no quieren hacerlo porque piensan que no las van a creer, porque no tienen papeles… Están expuestas a una situación de vulnerabilidad total. Entonces, nosotras todos los años hacemos talleres de herramientas de defensa, que es superinteresante porque ellas mismas en los grupos van aportando herramientas y formas de defenderse. Lo importante es tener una conocida con la que, si te vas a ocupar con un señor, le pasas la dirección.

