El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El precio de la vivienda se dispara un 11% en Euskadi, niveles superiores al bum inmobiliario

El auge tiene su origen en el mercado de segunda mano, que acumula un incremento del 12,5% frente al 7,3% de 2007

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:04

Comenta

El precio de la vivienda parece no tener techo en Euskadi. En un momento en el que el acceso a un domicilio asequible se ha ... convertido en la mayor preocupación de los vascos, sobre todo de jóvenes y familias vulnerables, que ven cómo su proyecto de vida se ve truncado por la escasez de oferta, el coste de los inmuebles ha vuelto a registrar un nuevo incremento. En el tercer trimestre del año, los pisos se han encarecido un 11,6% respecto al mismo periodo de 2024, superando incluso los niveles del bum inmobiliario. En 2007, cuando el coste de la vivienda alcanzó su pico más alto, los precios crecieron un 8%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  9. 9

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  10. 10 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El precio de la vivienda se dispara un 11% en Euskadi, niveles superiores al bum inmobiliario

El precio de la vivienda se dispara un 11% en Euskadi, niveles superiores al bum inmobiliario