El precio de la vivienda se dispara un 11% en Euskadi, niveles superiores al bum inmobiliario

El precio de la vivienda parece no tener techo en Euskadi. En un momento en el que el acceso a un domicilio asequible se ha ... convertido en la mayor preocupación de los vascos, sobre todo de jóvenes y familias vulnerables, que ven cómo su proyecto de vida se ve truncado por la escasez de oferta, el coste de los inmuebles ha vuelto a registrar un nuevo incremento. En el tercer trimestre del año, los pisos se han encarecido un 11,6% respecto al mismo periodo de 2024, superando incluso los niveles del bum inmobiliario. En 2007, cuando el coste de la vivienda alcanzó su pico más alto, los precios crecieron un 8%.

Los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística confirman una tendencia al alza que se ve reflejada sobre todo en el mercado de segunda mano. El coste de los domicilios usados se ha incrementado un 12,5% en el último ejercico. Lo poco que hay, se vende caro. Por contra, el valor de la obra nueva comienza a mostrar cierta moderación. Los pisos que se vendieron entre julio y septiembre fueron un 8% más caros que el pasado año. Si bien la variación sigue siendo importante, es menor que la registrada entre 2024 y 2023, cuando el encarecimiento fue del 14%.

El pasado mes de marzo, los expertos advirtieron de que los precios seguirían al alza si no se producían cambios legislativos para acelerar la edificación de pisos, algo que ocurrirá el próximo jueves con la aprobación de la ley de medidas urgentes en el Parlamento vasco, un texto que permitirá reducir la exigencia de VPO del 75 al 60% en la construcción para impulsar la construcción. La Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi) aseguró durante el balance de su memoria anual que la baja producción de nuevos pisos frente a la alta demanda (en Euskadi hay más de 100.000 personas a la espera de un piso asequible) conllevaría nuevas subidas. Así ha sido.

Según los datos aportados por la agrupación de profesionales, el año pasado se levantaron en Bizkaia 3.275 pisos, 2.441 libres y 834 protegidas. Si bien supone un incremento del 23% respecto a los datos de 2023, siguen siendo insuficientes para satisfacer la demanda. Hace 17 años el número de nuevos pisos alcanzaba los 15.000. «La tasa de producción en Euskadi es de 2,8 pisos por cada mil habitantes, lo que hace imposible atender las necesidades actuales», lamentó Iñaki Urresti, secretario de Ascobi.

También desde el Foro Zedarriak alertan de que Euskadi «mantiene desde hace años un nivel de construcción por debajo de las necesidades estimadas». En su memoria anual, alertó de un décifit estructural que alcanza las 1.500 viviendas anuales. «La VPO apenas alcanza el 31% de la neuva edificación, pese a que la reserva de suelo es del 75%. Este desajuste refleja un modelo productivo que no responde a la demadna real, agravado por la falta de suelo urbanizable, el aumento de los costes de construcción y la escasez de mano de obra cualificada», detallan.

Previsiones a futuro

El balance del INE refleja que el mercado inmobiliario vasco arrastra cuatro trimestres consecutivos con subidas por encima del 10%. Un aumento que no tiene visos de contenerse. Según los portales inmobiliarios Fotocasa y Pisos.com, el precio de la vivienda seguirá al alza también en 2026, aunque de manera más contenida. Incluso desde el BBVA auguran que el desequilibrio entre la oferta y la demanda conllevará nuevos incrementos. La entidad bancaria asegura que si bien todo hace pensar que el ritmo de construcción será mayor, seguirá «siendo insuficiente y no evitará que el precio crezca con fuerza en 2026 (7%)» en el conjunto de España.