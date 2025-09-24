Piden explicaciones a la diputada de Transportes por el Bizkaibus nocturno

La portavoz de Podemos en las Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha solicitado este martes la comparecencia de la diputada de Transportes, Movilidad ... y Turismo, Sonia Pérez, tras la información desvelada por EL CORREO acerca de la posible suspensión del servicio de Bizkaibus que cubre los traslados nocturnos durante las fiestas de los municipios vizcaínos. La medida estaría motivada por «los comportamientos de descontrol y falta de respeto» que soportan los conductores.

De Madariaga ha advertido a la responsable de Transportes que «la solución no es dejar sin servicio a la ciudadanía, sino aplicar medidas que garanticen la seguridad del personal». En este sentido, la juntera de Podemos recuerda que en abril del año pasado, los conductores convocaron paros para denunciar «el aumento de las agresiones físicas y verbales que sufren especialmente en horario nocturno y solicitar, tanto a las concesionarias como a la Diputación, medidas para garantizar su seguridad».

La portavoz de la formación morada ha asegurado que Pérez había anunciado entonces una serie de acciones pero «a la vista de los últimos acontecimientos» pide a la diputada que aporte información sobre esas medidas, los conflictos registrados en el último año, número, tipo, gravedad y líneas en las que se producen. De Madariaga también exige a la responsable de Transportes que aclare si entre las propuestas que se valoran se encuentra «la incorporación de personal de apoyo, inspectores o de seguridad».