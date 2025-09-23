El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotografía de archivo de una manifestación en Bilbao de trabajadores de Bizkaibus contra las agresiones. Mireya López

Autobús nocturno en fiestas: responsabilidad y convivencia

Queremos garantizar la movilidad segura, pero no podemos sostener dinámicas que normalizan conductas tóxicas y peligrosas. No estamos dispuestos a seguir así

Sonia Pérez Ezquerra

Diputada de Transportes en Bizkaia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:04

Como diputada foral responsable del transporte en Bizkaia, siento la obligación de hablar sobre un reto creciente: la utilización de recursos públicos para reforzar los ... servicios nocturnos extraordinarios durante fiestas populares, frente a la presión y los riesgos que se generan tanto para nuestro personal como para las personas usuarias.

