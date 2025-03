La petición del metro de Bilbao a sus usuarios: «Disfruta sin molestar»

Bruno Vergara Miércoles, 12 de marzo 2025, 16:45 | Actualizado 17:04h. Comenta Compartir

Una persona viaja en el metro, saca su móvil y comienza a ver un vídeo sin ponerse los auriculares. Lo hace, además, a todo volumen, lo que incomoda al resto de usuarios. Lo mismo ocurre con aquellos que realizan una llamada y hablan como si su intercolutor no le escuchara. Esas escenas se repiten a menudo en el suburbano vizcaíno. Por ello, Metro Bilbao ha colocado varios carteles en las estaciones recomendando a los viajeros que usen cascos. «Utiliza auriculares. Disfruta sin molestar», reza el aviso.

Ampliar G. C.

No es la primera vez que el metro pide a los usuarios que no reproduzcan música u otro contenido a través de los altavoces de sus dispositivos. Hace apenas seis meses, el suburbano colocó varias imágenes para concienciar sobre la importancia de viajar respetando al resto de personas. «No queremos escuchar tu ruido. No queremos escuchar tus vídeos. No queremos escuchar tu charla», se podía leer en dicha campaña.

En las imágenes, los protagonistas eran unos loros y cotorras. Se pudieron ver en distintos elementos del suburbano, como en las estaciones, o vinilos en las escaleras de Moyúa y San Mamés, y en las canceladoras de Areeta y Abando.

No es la única recomendación del metro de Bilbao a sus viajeros. También lanzó un aviso hace poco más de un año a los usuarios que llevan mochila. «La mochila, en el suelo. Así, ni molestas ni obstaculizas», se podía leer en los carteles de las estaciones. Estos bultos va dirigida a aquellos que viajan de pie. Con esta norma se trata de que los pasajeros ocupen menos espacio. Estamos hablando, por ejemplo, de los estudiantes, que, muy a menudo viajan en horas punta, cuando el suburbano tiene gran afluencia de usuarios.