El parque de Doña Casilda se convertirá esta Navidad en un «bosque mágico»

A un mes de la cena de Nochebuena el ambiente navideño ya se comienza a sentir en Bilbao. La apertura el pasado viernes del tobogán ... y la pista de patinaje sobre hielo -las grandes atracciones de la ciudad en esta época- dieron el pistoletazo de salida a los festejos. El miércoles 26 la capital vizcaína se volverá a iluminar con un millón y medio de bombillas led en el tradicional encendido, que tendrá lugar a las 20.00 horas en el parque de Doña Casilda. Así, poco a poco, Bilbao se prepara para acoger una de las épocas más mágicas del año. Tras haber adelantado tan solo unas píldoras de la programación navideña, el Ayuntamiento de Bilbao ha dado a conocer todas las actividades preparadas para animar el ambiente de la ciudad.

El parque de Doña Casilda

Como gran novedad, este año el mercado navideño cambiará su localización. Pasará de estar en El Arenal a ubicarse en el parque de Doña Casilda. Una de las razones de este cambio, tal y como ha explicado la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo Kontxi Claver, es el «éxito» del túnel de luz y sonido instalado el año pasado en el entorno y que este año volverá al parque. «Con este cambio también queremos descentralizar un poco los puntos de interés y de compras en la ciudad», ha puntualizado Claver. El mercado contará 35 casetas de madera tematizadas, 9 más que el año pasado.

MERCADO NAVIDEÑO Cuándo Del 5 de diciembre al 5 de enero

Horario De lunes a viernes de 17.00 a 22.00 y fines de semanas y festivos de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00. A partir del 22 de diciembre permanecerá abierto todos los días salvo el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero, en los que el horario será de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 19.00. El 25 de diciembre y el 1 de enero permanecerá cerrado.

En está edición, además, se pretende convertir el Parque de Doña Casilda en «un bosque mágico» que se integrará con el túnel de luz, uno de los iconos de la Navidad en Bilbao desde el año pasado. Diferentes personajes mitológicos, galtzagorris, luciérnagas y actividades permanentes tratarán de dar vida a un espacio que «combinará tradición, cultura y modernidad» inspirado en la mitología vasca.

Entre las actividades permanentes del bosque mágico destaca el Buzón de los Deseos, una puerta escondida entre la vegetación con un gran buzón donde las familias podrán escribir sus deseos navideños y enviarlos a quienes prefieran, una actividad abierta a todas las edades. Además, el espacio contará con Arcades Navideños, dos máquinas arcade completamente personalizadas que ofrecerán cuatro videojuegos de temática navideña bilbaína.

El parque de Doña Casilda también acogerá una programación especial con momentos únicos en torno al mercado navideño: los días 5, 19, 20 y 27 de diciembre a las 18.30 horas, las luciérnagas y los galtzagorris llegarán al parque para encender la Navidad y animar el espacio interactuando con las personas visitantes hasta las 19.00 horas. La música en vivo será otro de los grandes atractivos: jóvenes talentos, estudiantes de música no profesionales, compartirán su pasión en el escenario junto a la Pérgola en diferentes fechas.

Además, el teatro tendrá su espacio con la obra 'El secreto de la Navidad / Gabonetako sekretua', una experiencia inmersiva y sensorial que se representará los días 5, 19, 20 y 27 de diciembre en pases de 15 minutos para un máximo de 60 personas por sesión, con prioridad para el público infantil y familiar. Tres de los pases del teatro (19.00, 20.00 y 21.00 serán euskera) y dos (19.30 y 20.30) en castellano. No habrá inscripción previa a las fechas de los pases y la cola para recoger los pases se abrirá 30 minutos antes del primer pase. A pesar de que se trata de una actividad gratuita, los tickets de acceso hay que recogerlos en la taquilla habilitada para ello, y son válidos sólo para ese día y no se podrán reservar ni guardar para otras fechas. Cada persona adulta podrá recoger un máximo de 4 tickets para un solo pase.

La entrada al parque de Doña Casilda desde la Gran Vía será la puerta simbólica al bosque mágico, con un arco inspirado en un bosque mitológico. Además, el entorno ajardinado del parque permitirá que la vegetación cobre vida con una iluminación especial en la plaza de la Pérgola. Colores que contrastan con el verde natural crearán un ambiente mágico, reforzado por los pases del túnel de luz y la fuente cibernética iluminada.

El entorno del Mercado Navideño también contará con un espacio con food trucks con variada oferta gastronómica: Food Truck Kmzero (hamburguesas gourmet, bocadillos variados, empanadas, quiches, tostas, oferta dulce, bebidas y punto café); Basque Truck con oferta de hamburguesas especiales realizadas con producto de proximidad y bebidas como refrescos o vino caliente; y Caseta Zutarri (talos, bocadillos y bebidas).

Las luces de Navidad

Con el encendido oficial del miércoles, 26 de noviembre, a las 20:00 horas, y hasta el próximo 6 de enero, cada día entre las 18.00 horas y la media noche, más de 1.500.000 luces led iluminarán la ciudad.

Las tradicionales estampas navideñas irán así cobrando vida en la Villa, desde los imponentes árboles de la Plaza del Arriaga, Plaza Indautxu o Plaza de los Profesionales Sanitarios en Basurto, hasta el Bosque Encantado del Arenal, pasando por las luces azules de la Gran Vía, las figuras de Olentzero y Mari Domingi en la Plaza de las Mujeres, o el edificio principal del Ayuntamiento –donde se prenderá, de nuevo, la gran bola navideña y la baldosa de Bilbao–. También la Gran Ballena Dorada que, al igual que el año pasado, se ubicará enfrente del Ayuntamiento, en el Muelle de Uribitarte.

Entre los elementos más destacados del paisaje navideño bilbaíno estarán el Gran Árbol de Moyúa y el Túnel de Luz de Doña Casilda que, en su primer año en la ciudad las pasadas Navidades, se consolidaron como dos de las instalaciones más visitadas y fotografiadas por bilbainas y bilbainos y también por visitantes.

En la Plaza Moyua el árbol de más de veinte metros de altura volverá a levantarse sobre la fuente central; mientras que en el Parque de Doña Casilda, se instalará nuevamente el túnel luminoso de más de setenta metros de longitud, que ofrecerá un paseo envolvente de luz y sonido.

Ambas estructuras contarán, este año también, con espectáculos sincronizados de iluminación y música. Cada una de ellas dispondrá de cuatro piezas musicales y realizará diariamente tres pases, en horarios alternos.

El Árbol de Moyua sonará al ritmo de Hator hator, El tamborilero, Jingle Bells (Frank Sinatra) y Olentzero, con pases a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas. Por su parte, en el Túnel de Doña Casilda podrá escucharse Hator hator; Navidad, navidad (Luis Miguel); White Christmas (Michael Bublé) y Alaken, con pases a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas.

Cabalgatas

Una de las fechas más señaladas y esperadas por los más pequeños es la llegada de Olentzero y Mari Domingi a la capital. La cita con ellos será el martes 23 de diciembre a las 17.30 horas de la tarde, cuando ambos saldrán en su mágica kalejira desde el hotel Carlton hasta la Plaza Arriaga. Lo harán acompañados de la animada cuadrilla de galtzagorris, además de otros personajes que no se perderán la visita a la villa. Tras reponer fuerzas, al día siguiente, en la mañana del 24 recibirán a las niñas y niños, para la que será necesario reservar los tickets online, a partir del 22 de diciembre.

El turno de los Reyes Magos será el 5 de enero. Por la mañana Sus Majestades de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños en el Ayuntamiento. Una cita para la que, al igual que con Olentzero, habrá que revervar los tickets gratuitos desde el 30 de diciembre. Por la tarde, a las 18.00 horas, recorreran la Gran Vía en sus carrozas de luces y colores hasta llegar al edificio del Consistorio, desde cuyo balcón saludarán a las «miles de personas» que se acerquen a Bilbao.