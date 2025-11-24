El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas
El túnel de luz se convirtió el pasado año en una de las grandes atracciones.

El parque de Doña Casilda se convertirá esta Navidad en un «bosque mágico»

Diferentes personajes mitológicos, galtzagorris, luciérnagas y actividades permanentes tratarán de dar vida a un espacio que albergará esta edición el mercado navideño

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

A un mes de la cena de Nochebuena el ambiente navideño ya se comienza a sentir en Bilbao. La apertura el pasado viernes del tobogán ... y la pista de patinaje sobre hielo -las grandes atracciones de la ciudad en esta época- dieron el pistoletazo de salida a los festejos. El miércoles 26 la capital vizcaína se volverá a iluminar con un millón y medio de bombillas led en el tradicional encendido, que tendrá lugar a las 20.00 horas en el parque de Doña Casilda. Así, poco a poco, Bilbao se prepara para acoger una de las épocas más mágicas del año. Tras haber adelantado tan solo unas píldoras de la programación navideña, el Ayuntamiento de Bilbao ha dado a conocer todas las actividades preparadas para animar el ambiente de la ciudad.

