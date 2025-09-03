El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El solar que ocupaba la antigua escuela de Peritos es propiedad foral desde 2006 y lleva en desuso más de una décadas. Yvonne iturgaiz

La parcela de la nueva sede foral tiene una calificación que permite ejecutar 60 viviendas

Una tercera parte del solar elegido por el Gobierno foral para centralizar servicios en La Casilla debe reservarse a pisos según la normativa actual

Josu García

Josu García

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:10

El pasado 25 de julio, la diputada general anunció que la institución que preside construirá una gran sede foral en la parcela que ocupaba la antigua escuela de Peritos de Bilbao ... , junto a La Casilla. Elixabete Etxanobe reconoció que la Administración territorial tiene una necesidad urgente de centralizar buena parte de los 31 edificios que tiene diseminados por la capital, un viejo anhelo del Ejecutivo territorial. «La dispersión de oficinas lastra la eficiencia en la gestión», reconoció durante la recepción de San Ignacio en la que anunció el proyecto. El nuevo plan que se va a poner en marcha de manera inmediata mejorará la atención al público y permitirá ahorrar 3 millones de euros al año en alquileres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  2. 2

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  3. 3

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  4. 4

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  5. 5

    Abierto el plazo para comprar el derecho de superficie de las VPO
  6. 6

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander
  7. 7

    Magdalena Múgica asume la presidencia del IMQ
  8. 8 Julen Jon Guerrero ya tiene equipo y se enfrentará al Bilbao Athletic
  9. 9

    Giro en el asesinato de Mati Muñoz: Interpol sospecha que la Policía de Lombok está también implicada
  10. 10

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La parcela de la nueva sede foral tiene una calificación que permite ejecutar 60 viviendas

La parcela de la nueva sede foral tiene una calificación que permite ejecutar 60 viviendas