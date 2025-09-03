El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fachada principal del edificio Delclaux que da a la Alameda de Recalde. jordi alemany

Reforma millonaria en un edificio que la Diputación tiene previsto abandonar

El Gobierno foral renovará las fachadas del Edificio Delclaux, histórica sede cuyo solar fue recalificado para que albergue viviendas

Octavio Igea

Octavio Igea

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:04

El Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación adjudicó el pasado mes de julio a la empresa Sadekosa S. A. la primera ... fase de la importante reforma a la que va a someter al Edificio Delclaux, histórica sede foral ubicada entre las calles Alameda de Recalde e Iparragirre de Bilbao. Para empezar, la firma elegida mediante concurso público acometerá la renovación de las fachadas interiores del inmueble construido en los años 30 del siglo pasado y ampliado durante las décadas posteriores hasta llegar a su estructura actual.

