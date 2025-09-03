Reforma millonaria en un edificio que la Diputación tiene previsto abandonar

El Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación adjudicó el pasado mes de julio a la empresa Sadekosa S. A. la primera ... fase de la importante reforma a la que va a someter al Edificio Delclaux, histórica sede foral ubicada entre las calles Alameda de Recalde e Iparragirre de Bilbao. Para empezar, la firma elegida mediante concurso público acometerá la renovación de las fachadas interiores del inmueble construido en los años 30 del siglo pasado y ampliado durante las décadas posteriores hasta llegar a su estructura actual.

La obra durará nueve meses y requerirá una inversión de 811.000 para arreglar algunas humedades y desperfectos y mejorar el aislamiento térmico con una nueva capa de revestimiento de unos 10 centímetros. Pero con esto no acabará la labor en un edificio que acoge actualmente las oficinas de dos departamentos forales: el de Euskera, Cultura y Deporte y el de Transportes y Turismo. La memoria del proyecto que se va a ejecutar de manera inmediata advierte de que se trata de «la primera de las actuaciones a realizar en la envolvente del edificio», que está considerado un referente arquitectónico de la ciudad.

Lo curioso de todo este proceso es que la Diputación va a proceder a dar un importante lavado de cara a una de las sedes que, salvo giro de guion, tiene previsto abandonar durante los próximos años. Los funcionarios forales que trabajan en el Edificio Delclaux son una parte del millar de sus trabajadores que el Gobierno vizcaíno pretende trasladar al nuevo edificio que va a construir en La Casilla, en el solar que ocupaba la vieja escuela de peritos.

La administración vizcaína ya ha reconocido que de la treintena de sedes que tiene diseminadas por Bilbao solo cinco son intocables en este proceso de mudanza que está por abrirse: el Palacioy la Biblioteca foral, el edificio de Hacienda de Capuchinos, la Casa delEuskera de San Ignacio y el Archivo de Díaz de Haro. Del resto nunca se ha dicho nada oficialmente, pero en algunos casos ni siquiera es necesario.

La Sala Rekalde

Hace un lustro, durante la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el Ayuntamiento de Bilbao anunció que había llegado a un acuerdo con la Diputación para recalificar, entre otras propiedades forales, el solar que ocupa el Edificio Delclaux. De uso equipamental pasó a tener uso residencial, tal y como confirma la memoria de la obra que está a punto de ejecutarse. Por aquel entonces los planes del Gobierno foral pasaban por llevarse a sus trabajadores a la Torre Bizkaia, que acababa de alquilar, y destinar el espacio que iba a dejar libre entre Alameda de Recalde e Iparragirre –el inmueble tiene entrada por ambas calles– a albergar viviendas de lujo.

En 2019 se llegó a estimar que su precio podría rondar el millón de euros, e incluso se explicaron las condiciones que iban a marcar el 'vaciado' del Edificio Delclaux. La Diputación dejaría sus oficinas con una excepción. La Sala Rekalde ubicada en sus bajos mantendría su actividad como equipamiento cultural público.