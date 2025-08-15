Un país al límite lucha «con todos sus medios» contra las llamas tras seis días sin tregua

España afronta su sexto día consecutivo de lucha contra los incendios que asedian el noroeste del país, con especial virulencia en Zamora, León y Galicia, ... sin que haya ningún atisbo claro de retroceso de las llamas. La ola de calor y los vientos no dan tregua, las previsiones tampoco, y la factura de daños empieza a alcanzar cotas históricas. En superficie afectada, el fuego que se extiende entre las dos citadas provincias de Castilla y León apunta a que batirá todos los récords en los registros, con más de 38.000 hectáreas quemadas al cierre de esta edicición, según los datos que arrojan los satélites de Copernicus. En Galicia, se superaban las 20.000 hectáreas. Además, un foco en Extremadura, originado ayer en la localidad cacereña de Jarilla, y otro en la valenciana de Teresa de Cofrentes -donde además se esperaban tormentas elécricas al final del día-, agravaron un escenario ya de por sí complejo.

En total, entre el 8 y el 13 de agosto se han producido 18 grandes incendios -término atribuido a los de más de 500 hectáreas-, la mitad de los registrados en todo 2025. Sin embargo, han arrasado casi 100.000 hectáreas, frente a las 30.000 del resto del año. En total, son unos 30 focos activos de distintas dimensiones.

Si estas cifras llaman la atención, los daños humanos no se quedan atrás. Ayer falleció uno de los voluntarios que participaban en las labores de extinción, tras haber sucumbido a las graves heridas con las que ingresó en la UCI del hospital de Valladolid el martes 12 de agosto. Jaime Aparicio Vidales, de 37 años, se convertía así en la segunda víctima de los incendios forestales de León y la tercera en España, tras la muerte del vecino de Tres Cantos (Madrid) que fue alcanzado mientras intentaba salvar los caballos de la hípica en la que trabaja. Otras siete personas permanecen ingresadas con quemaduras de diversa índole, cuatro de ellas en estado crítico.

La cercanía de los fuegos a poblaciones e infraestructuras, así como su rápida propagación a pesar del despliegue de medios, está dejando las estampas más trágicas de estos días. Especialmente, las de los vecinos que han tenido que abandonar sus casas asediados por el avance de las llamas. En total han sido más de 9.000 las personas desalojadas en las provincias más afectadas.

Durante la tarde, las condiciones más favorables en parte de Castilla y León hicieron posible que regresasen a sus casas cerca de 3.000 vecinos de Quintana del Marco, Villanueva de Jamuz, Quintana del Marco, Santa Elena de Jamuz, Santa Elena de Jamuz, Cebrones del Río, Alija del Infantado y Alija del Infantado. Sin embargo, otras a 23 localidades seguían desalojadas al finalizar la jornada.

En Extremadura también fueron evacuados los pueblos de Jarilla, donde ardieron dos casas, Cabezabellosa y Villar de Plasencia. Durante la noche se confinó a la población de Oliva, en Plasencia. Las autoridades tuvieron que pedir la colaboración de los vecinos para que atendieran las recomendaciones de los equipos de emergencia, ya que muchos se negaban a abandonar sus casas.

Durante la noche, las unidades de la #UME han continuado trabajando en 🔟 #IF 🔥 diferentes, realizando misiones de:



⭕️Perimetración

⭕️Quemas de ensanche

⭕️Ataque directo

⭕️Defensa de interfaz urbano-forestal

⭕️Vigilancia con drones (RPAS)

⭕️Liquidación#IFCangasDeNarcea… pic.twitter.com/bNQYUkSOlB — UME (@UMEgob) August 14, 2025

Después del rescate de una veintena de personas en Cabezabellosa que se enrocaron en sus viviendas a pesar de la amenaza del fuego, la Junta extremeña tuvo que adoptar medidas como batidas, mensajes ES-Alert, incluso el uso de la megafonía. Al cierre de esta edición, las dos localidades que más preocupaban eran Oliva de Plasencia, cuya población está confinada desde el miércoles por la noche.

La proliferación de focos que se replican con rapidez llegó ayer a afectar al tráfico de una autovía y hasta 13 carreteras comarcales. De estas últimas, dinco estaban ubicadas en Cáceres, tres en Palencia, tres en León, una en Badajoz y una en Huelva. El incidente más graves se dio en la autovía A-66 a su paso por Cáceres, que sufrió el corte de un tramo de 25 kilómetros durante buena parte del día. Hasta casi las 18.00 horas de la tarde no se dio por recuperada la normalidad en esta vía.

Viajeros sin tren

La oleada de incendios obligó así a extremar la vigilancia de las carreteras por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ayer por la tarde tenía previsto el desplazamiento de siete millones de conductores, con motivo de la Operación Salida del 15 de agosto. Junto a las carreteras, de nuevo, las vías del tren se vieron afectadas por el avance de las llamas. Dos veces tuvo que ordenar Renfe la suspensión de los trenes AVE que comunican Madrid con Galicia por motivos de seguridad. El tráfico fue restrablecido a media mañana pero fue necesario volver a dar la orden de paralización. Las estaciones, tanto en origen como en destino, estaban atestadas de viajeros que vieron frustrados sus viajes en el momento de mayor afluencia de veraneantes del año.

Pese a esta situación, el Gobierno central descartó declarar el estado de emergencia para ponerse al frente en la gestión de la crisis, aunque invitó a aquellas comunidades autónomas que lo necesiten a solicitarlo. Tanto el Ministerio de Defensa como el de Transición Ecológica informaron ayer de que habían despleagdo «todos los recuros disponibles» para hacer frente a la oleada de incendios.

Defensa informó que la UME se encuentraba al 100% trabajando en las labores de extinción. En total, más de 1.000 militares desplegados; hasta 3.500 en rotación operativa. El Ejército del Aire, por su parte, movilizó al personal especializado en apoyo a hidroaviones (pilotos, mecánicos, copilotos), mientras que el de Tierra hizo lo propio con️ 25 analistas y personal de apoyo activado 24 horas.

11 incendios activos en nivel 2 de peligrosidad Castilla y León Molezuelas de la Carballeda y Gállegos del Río (Zamora), Yeres-Puente de Domingo Flórez y Orallo-Villablino (León)

La gravedad de la situación también hizo que el Ministerio del Interior desplegase más de 5.000 agentes de Guardia Civil y más de 350 efectivos de Policía Nacional. Como no podía ser de otra forma, el Ministerio de Transición Ecológica también desplegó todos sus recursos. En las últimas horas movilizó 50 medios aéreos: Brigadas BRIF helitransportadas (600 efectivos); cuatro equipos EPRIF de prevención integral;️siete Unidades Móviles de Análisis y Planificación (UMAP), cinco brigadas helitransportadas y tres unidades de análisis. Europa aportó dos aviones Candair procedentes de Francia, con una capacidad de 5.500 libros de agua, que apoyaron las labores de extinción en Galicia.

Se declara Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2⃣ en #IFLaAlberca, #Salamanca, por:

• Puedan comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales

Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ. pic.twitter.com/DWcczNKboQ — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 14, 2025

Ante las acusaciones vertidas por la oposición sobre la supuesta falta de movilización de recursos por parte del Gobierno, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) negó que el Ejecutivo haya contratado menos aeronaves contra incendios por la falta de Prespuestos Generales del Estado (PGE), tal y como ha aseguró el PP a través de un mensaje en la red social 'X' y trasladó a los medios la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los 'populares', Carmen Fúnez.