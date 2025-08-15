El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Asediados. Granjeros huyen del avance incontenible de las llamas que se extienden por Larouco, en Ourense. AFP

Un país al límite lucha «con todos sus medios» contra las llamas tras seis días sin tregua

El principal foco se sitúa en el nordeste, entre Galicia, León y Zamora, y son ya tres personas fallecidas y siete heridas por efecto del fuego

R. Mendoza | J. Arias | G.Villar

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:18

España afronta su sexto día consecutivo de lucha contra los incendios que asedian el noroeste del país, con especial virulencia en Zamora, León y Galicia, ... sin que haya ningún atisbo claro de retroceso de las llamas. La ola de calor y los vientos no dan tregua, las previsiones tampoco, y la factura de daños empieza a alcanzar cotas históricas. En superficie afectada, el fuego que se extiende entre las dos citadas provincias de Castilla y León apunta a que batirá todos los récords en los registros, con más de 38.000 hectáreas quemadas al cierre de esta edicición, según los datos que arrojan los satélites de Copernicus. En Galicia, se superaban las 20.000 hectáreas. Además, un foco en Extremadura, originado ayer en la localidad cacereña de Jarilla, y otro en la valenciana de Teresa de Cofrentes -donde además se esperaban tormentas elécricas al final del día-, agravaron un escenario ya de por sí complejo.

