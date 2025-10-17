Orgullo bilbaíno

En mayo de 1839, los fundadores de la Sociedad Bilbaína se reunieron por primera vez y constituyeron la primera comisión directiva. Un año después, la ... entidad ya contaba con 240 socios; la cuota de entrada era de 5 duros y la mensual, de 3 pesetas. El primer presidente fue Máximo de Aguirre, que luego sería alcalde de Bilbao. La primera sede de la Sociedad se ubicó en la Plaza Nueva. En 1843, con más de 300 socios, surgió la necesidad de trasladarse a un espacio más amplio. El proyecto seleccionado, de 13 presentados, fue el del arquitecto Emiliano Amann, de tan solo 27 años. Con la aportación de los socios y un crédito de 4 millones de pesetas, la nueva sede pudo inaugurarse a comienzos de 1913.

Durante este año, la Sociedad Bilbaína, que cuenta con 1.300 socios, ha conmemorado su 185 aniversario, que culminó ayer con un espectacular Acto de Clausura y comida para 308 invitados. Tras el aurresku de honor, intervino Ricardo Franco, que dio la bienvenida a los asistentes y dio paso al presidente de la Sociedad Bilbaína, Juan Ignacio Goiria. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, cerró las intervenciones.

Entre los invitados se encontraban Enrique de Ybarra, presidente de EL CORREO, acompañado por su mujer, la artista Paula Varona; los rectores Joxerramon Bengoetxea (EHU) y Juan José Etxeberria (Deusto); Carlos García Buendía, subdelegado de Gobierno; Juan María Sáenz de Buruaga, vicepresidente de la Sociedad; Gonzalo Olabarria, Susana Palomino, Juan Ignacio Vidarte, Iñaki Arechabaleta, Ibon Areso, Asier y Amagoia Loroño, Carmen Iztueta, Juan Diego, Juan Carlos Matellanes, Javier Nebreda, Charles Pinto, Andoni Aldekoa, Iñigo Iturrate, José Luis Sabas, Teresa Fernández del Blanco, María López Negrete, Luis Rodríguez Llopis y Asís Canales.

También acudieron Luis Eguiluz, Kepa Elejoste, Carlos Gorria, Esther González Orrantia, Javier Muniozguren, Alfonso Hernández, Miguel Ángel Pastor, Idelfonso Ornilla, José Salcedo, Juan Luis Ezquerro, Paul Marco, Franck Giorot, José Luis Sagarduy, Eduardo Santos, José María Merino, Tomás González, Mercedes Olabarría, Antonio Barandiarán, Ricardo Devis, María Tomasa Núñez, Isabel Batis, Montserrat González, Roberto Alonso, Manuel Ardanza, Jesús Cañada, Vicente Reyes, María Jesús Cava, Izan Fernández, Iratxe de Madariaga, Ignacio Erice, Joritz García, María Ángeles Ortube, Pepe Ampuero, Nacho Luzarraga, Álvaro Videgain, Mercedes Basterreche, Consuelo Bedia y Pilar Lejarreta.