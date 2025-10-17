El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del viernes deja 856.000 euros en Vitoria
Juan María Saénz de Buruaga, Carlos García Buendía, Juan Ignacio Goiria, Juan Mari Aburto, Joxerramon Bengoetxea, Juan José Etxeberria y Gonzálo Olabarria.

Juan María Saénz de Buruaga, Carlos García Buendía, Juan Ignacio Goiria, Juan Mari Aburto, Joxerramon Bengoetxea, Juan José Etxeberria y Gonzálo Olabarria. Yvonne Iturgaiz
Orgullo bilbaíno

La Sociedad Bilbaína culminó ayer su 185 Aniversario con un Acto de Clausura ante más de 300 invitados

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:46

En mayo de 1839, los fundadores de la Sociedad Bilbaína se reunieron por primera vez y constituyeron la primera comisión directiva. Un año después, la ... entidad ya contaba con 240 socios; la cuota de entrada era de 5 duros y la mensual, de 3 pesetas. El primer presidente fue Máximo de Aguirre, que luego sería alcalde de Bilbao. La primera sede de la Sociedad se ubicó en la Plaza Nueva. En 1843, con más de 300 socios, surgió la necesidad de trasladarse a un espacio más amplio. El proyecto seleccionado, de 13 presentados, fue el del arquitecto Emiliano Amann, de tan solo 27 años. Con la aportación de los socios y un crédito de 4 millones de pesetas, la nueva sede pudo inaugurarse a comienzos de 1913.

