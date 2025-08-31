Qué va a ocurrir este año con los proyectos en marcha

Los proyectos que están en marcha y que van a marcar el futuro de Bilbao y Bizkaia están en un momento muy desigual de desarrollo. ... Algunos tardarán décadas, como completar Zorrozaurre de viviendas y empresas; otros se esperan desde hace un tiempo similar, como la conexión con trenes de alta velocidad con Madrid; y algún otro se enfrenta a la posibilidad incluso de quedarse en el tintero, como ocurre con la expansión del museo Guggenheim a Urdaibai. Repasamos qué se puede esperar que ocurra este año con cada uno de ellos.

Zorrozaurre

Ampliar Maika Salguero

Tras dos décadas de tramitaciones y obras en este macroproyecto urbanístico, este año se ha comenzado a levantar el edificio sede del parque tecnológico y han anunciado su implantación en la isla Idom y la Corporación Mondragon, que ya tenían presencia en la zona. En los próximos dos ejercicios se desarrollarán las obras. Y será momento de ver si estos avances animan la llegada de empresas foráneas.

La nueva sede foral

El histórico anhelo de la Diputación de centralizar en un nuevo edificio buena parte de sus servicios y departamentos, diseminados ahora por Bilbao, será una realidad durante los próximos años. En julio Elixabete Etxanobe anunció que la nueva sede foral se ubicará en un solar ubicado en las inmediaciones de La Casilla. Se espera que pueda albergar a un tercio de los 3.000 funcionarios de la administración vizcaína.

Guggenheim de Urdaibai

Ampliar Ignacio Pérez

2026 será el año clave para el proyecto. La Fundación Guggenheim y las instituciones deben decidir a lo largo del año que viene si siguen adelante con la idea de crear un nuevo museo en Urdaibai pese a la importante contestación social. Antes se deberán conocer las concluisiones del proceso de escucha, aunque hace unas semanas la Diputación sugirió la posibilidad de reducir su tamaño de dos a un edificio.

Ampliaciones del metro

Durante los próximos meses debe coger velocidad de crucero la ejecución de la Línea 5, la que llegará a Galdakao y Usansolo, tras un arranque accidentado. Y habrá que ver si el Gobierno vasco y la Diputación se ponen definitivamente de acuerdo para impulsar la Línea 4, a la que se quiere cambiar el trazado previsto inicialmente, para enlazar el centro de Bilbao con los barrios del sur y Alonsotegi.

TAV y soterramiento

Desde 2023 la ingeniería Idom está inmersa en el diseño de la nueva estación soterrada de Abando, que sufrirá una importante transformación para la llegada de la alta velocidad. Cuando el proyecto esté preparado lo que va a tocar es hablar de la financiación del megaproyecto, y lo que esperan el Gobierno vasco y el Ayuntamiento es que la Diputación aporte dinero. De momento, no está claro que vaya a hacerlo.

Plan para la Ría

Hace ya un tiempo que la ría se recuperó como senda navegable tras décadas de fortísima contaminación. No es raro ver ahora barcos turísticos, traineras o personas encaramadas a algún tipo de tabla remo en mano. El siguiente paso, que no acaba de llegar, es el de recuperarla como motor económico y social mientras se recuperan las riberas. La Diputación tiene un proyecto metido en un cajón hace años.

Arranca la subfluvial

Ampliar Manu Cecilio

2026 será el año en el que arranque la obra del subfluvial. El túnel bajo la ría que unirá ambas márgenes es el gran proyecto foral para el próximo lustro –y algo más– tanto desde el punto de vista económico –su presupuesto supera de salida los 500 millones– como por la complejidad de los trabajos. El avance de las labores va a ir marcando el final del presente mandato y el siguiente.

Recuperación de Artxanda

Convertir en gran pulmón verde de Bilbao en una zona de ocio familiar, como lo fue en el pasado, es uno de las tradicionales ambiciones del Ayuntamiento de Bilbao. La próxima primavera abrirá el parque de aventura. También debería salir a licitación la concesión del restaurante Antón, de propiedad municipal, que está siendo rehabilitado. El plan es que se implanten más negocios hosteleros y de ocio en la zona.

La industria del cine

Ampliar «Plan de fuga» Luis Ángel Gómez

Las instituciones quieren potenciar la industria del cine en Bizkaia y Bilbao, donde ha habido un auge de los rodajes impulsados por los beneficios fiscales. En Bilbao está pendiente el desarrollo del polo audiovisual de Punta Zorroza, en cuyos viejos pabellones ya se han filmado multitud de producciones. La Diputación, por su parte, prevé impulsar una iniciativa similar, un plató de cine, en Orduña.

La nueva Casilla

A finales del año pasado quedó desierto el concurso de La Nueva Casilla. Ninguna empresa se interesó en levantar un nuevo equipamiento para luego explotarlo desarrollando en él actividades durante cuatro décadas. El Ayuntamiento está buscando el modo de hacer atractivo el proyecto para la iniciativa privada de cara a lanzar un nuevo proceso que podría llegar antes de que termine el año.

Regeneración urbana

Seguridad y vivienda

Ampliar Ignacio Pérez

Estos son los dos asuntos que más preocupan a la ciudadanía de Bilbao y de Bizkaia. El PNV, con el lehendakari a la cabeza, ha asumido que la seguridad es un problema serio y ha endurecido el discurso; habrá que ver si eso se traduce en un cambio de políticas. La vivienda está con los precios disparados y, lo mismo que en ocasiones precedentes, las políticas públicas no están logrando encontrar soluciones.