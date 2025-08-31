El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Qué va a ocurrir este año con los proyectos en marcha

Del Guggenheim de Urdaibai al plan para remodelar La Casilla, repasamos una docena de proyectos que van a marcar el futuro de Bizkaia

Luis López
Octavio Igea

Luis López y Octavio Igea

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:42

Los proyectos que están en marcha y que van a marcar el futuro de Bilbao y Bizkaia están en un momento muy desigual de desarrollo. ... Algunos tardarán décadas, como completar Zorrozaurre de viviendas y empresas; otros se esperan desde hace un tiempo similar, como la conexión con trenes de alta velocidad con Madrid; y algún otro se enfrenta a la posibilidad incluso de quedarse en el tintero, como ocurre con la expansión del museo Guggenheim a Urdaibai. Repasamos qué se puede esperar que ocurra este año con cada uno de ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  4. 4

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  5. 5

    El Athletic abrirá la Champions en casa contra el Arsenal el 16 de septiembre
  6. 6

    Recuperan el camión encajado en una pista de Orozko: «Han hecho magia»
  7. 7

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte
  8. 8

    La retirada de baldosas defectuosas recién instaladas se extiende a Elcano
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10 Indignación en Kenia por un turista español que vació una lata de cerveza en la trompa de un elefante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Qué va a ocurrir este año con los proyectos en marcha

Qué va a ocurrir este año con los proyectos en marcha