El nuevo servicio Bilbaobizi se retrasa sin fecha y sigue cerrado a nuevos usuarios

El funicular de Artxanda regresa «alrededor» de Semana Santa

Un derrumbe obligó a cerrar el funicular de Artxanda el pasado mes de diciembre, y aún sigue sin servicio. En el Ayuntamiento no quieren dar un plazo para el fin de las obras porque dicen que son imprevisibles. Pero a estas alturas fuentes oficiales sí avanzan que, posiblemente, pueda volver a abrirse «alrededor» de Semana Santa. Hay que tener en cuenta que este medio de transporte no solo es vital para los vecinos de Artxanda, sino que se ha convertido en un punto de atracción muy relevante para el creciente número de turistas que llega a Bilbao. El número de usuarios no ha dejado de crecer en los últimos años, una progresión que ahora se verá truncada tras haber estado parado, al menos, durante tres meses y medio.