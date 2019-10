Las siete cofradías de Zeanuri se miden en el tradicional campeonato de bolos Edición anterior del evento. El barrio de Altzusta ejerce hoy de anfitrión del evento, que pretende mantener una modalidad propia de jugar a este deporte CRISTINA RAPOSO Viernes, 4 octubre 2019, 22:21

Durante siglos, los vecinos de Zeanuri han sabido preservar las características originales de uno de los deportes más antiguos que se conocen: los bolos. Un juego ancestral que hace cientos de años sumó una nueva modalidad al llegar a esta localidad del valle de Arratia. «Tenemos una manera propia y particular de jugar, algo que, sin duda, nos diferencia en este deporte», ensalza Juantxo Ozerinjauregi, uno de los guardianes de esta disciplina. Para conservar y seguir dando vida a esta tradición, las siete cofradías que conforman los siete barrios de la localidad celebran cada año un campeonato de bolos, una jornada que nadie quiere perderse. «Es un día muy bonito y especial que siempre congrega a decenas de personas de Altzua, Altzusta, Asterria, Ibargüen, Ipiñaburu-Undurraga, Otzerinmendi y Uribe. ¡Hay quien incluso hace apuestas!», cuenta Ozerinjauregi.

En la cita, que tendrá lugar hoy a partir de las cinco de la tarde en la bolera de Altzusta, volverán a enfrentarse los cuatro mejores bolaris de cada agrupación. «Jugamos por equipos y cada integrante dispone de seis tiradas», explica.

Apuesta por los jóvenes

Aún teniendo varias oportunidades, esta modalidad requiere mucha precisión. Sin un firme heterogéneo y con una bola maciza de madera, diseñar una jugada se vuelve imprescindible en esta disciplina. «Las bolas no tienen agujeros para meter los dedos, pero sí un agarradero. Antes de tocar la tierra han de pasar por una tabla que tiene una raya dibujada por la mitad. Si al lanzarla ésta sobrepasa la marca, la jugada no se puntúa», detalla.

Introducir a las nuevas generaciones del municipio en esta tradición es uno de los objetivos del acto. Por ello, tras el campeonato, los jóvenes de Zeanuri tendrán la oportunidad de conocer y descubrir de cerca este juego con un pequeño torneo. «Siempre he sido amante de este deporte, y me gustaría que la juventud también lo viviese así. Si no, con los años será una tradición más que habrá desaparecido», lamenta.