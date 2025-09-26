El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Intervención de Netanyahu en la Asamblea de la ONU, en directo
La artista Ane Legarreta, la concejala de Euskera Izaskun Barbarias y el técnico municipal Jon Agirresarobe. I. A.

La incertidumbre actual centra los eventos del festival Sormene de Galdakao

La charla sobre 'Exodus', primera ópera hecha en euskera o el estreno de la película 'Karmele' de Asier Altuna son algunos de los actos destacados

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:10

Nacido en el año 2020 como «una apuesta por la identidad, la transmisión y la diversidad», el festival Sormene de Galdakao se ha consolidado a lo largo de sus diferentes ediciones como un referente en la creación cultural vasca, abierta a todas sus formas. Sus cuatro ejes siempre han sido claros: la creación, las plazas, la comunicación y la transmisión, centrándose principalmente en este último, en hallar la forma de «conectar con las nuevas generaciones».

Sormene ha buscado ser también un espacio de reflexión, abordando problemáticas que estén en el debate público, y en esta edición se ha centrado en la incertidumbre de nuestras sociedades actuales en un mundo que cambia a gran velocidad. «La cultura es un medio para hacerse preguntas, hacia donde vamos, como nos relacionamos», ha señalado la concejala de Euskera Izaskun Barbarias durante la presentación de la programación, en la que ha estado acompañada por el técnico municipal Jon Agirresarobe y por Ane Legarreta, una de las artistas que participará en el festival.

Sormene se celebra entre el 4 y el 12 de octubre, con siete eventos diferentes que se desarrollarán en la casa de cultura de Torrezabal, en el topagune de Urreta o en los soportales de la escuela Gandasegi. La primera actividad está dedicado a los más pequeños y tendrá lugar el sábado día 4. Se trata de la obra teatral 'Semaforoa', realizada por la compañía Logela Multimedia. La protagonista del martes será Maialen Lujanbio, la primera mujer que ganó el campeonato nacional de bertsolaris, con un recital «poético, performativo y audiovisual» que se podrá ver de forma gratuita en Gandasegi.

«Este año hemos querido también acercarnos a géneros más inusuales en eventos de este tipo», ha destacado Agirresarobe. Uno de ellos es la música electrónica, de la que el colectivo Dantz ha organizado un taller práctico dirigido a jóvenes entre 15 y 18 años. El otro es la ópera. El jueves día 9, con la presencia del director Jon Sáenz, de la directora musical Ane Legarreta y de la autora del libreto Hegoa Álvarez, habrá un coloquio sobre 'Exodus', una ópera experimental y la primera en hacerse en euskera. En la charla se reflexionará sobre las dificultades que ha supuesto abordar esta disciplina en este idioma y también se interpretarán algunas piezas musicales.

El viernes día 10 Torrezabal acogerá la representación de la compañía vasca de danza 'La Sala'. Al día siguiente habrá un recital literario con la presencia de varios autores como Irati Bediaga, Karlos Aretxabaleta o Arkaitz Estiballes entre otros. El recital se centrará precisamente en la temática de Sormene, en «cómo mantener los vínculos y encontrar nuestro sitio en una sociedad que cambia con tanta velocidad», como ha señalado Legarreta. El festival cerrará esta edición el domingo día 12 con el estreno de la película 'Karmele', dirigida por Asier Altuna. Tras el visionado habrá una mesa redonda en la que participará el propio Altuna y en la que el público asistente podrá intercambiar impresiones y debatir sobre el film

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  6. 6

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  7. 7

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  8. 8 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  9. 9

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  10. 10

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La incertidumbre actual centra los eventos del festival Sormene de Galdakao

La incertidumbre actual centra los eventos del festival Sormene de Galdakao