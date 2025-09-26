La incertidumbre actual centra los eventos del festival Sormene de Galdakao La charla sobre 'Exodus', primera ópera hecha en euskera o el estreno de la película 'Karmele' de Asier Altuna son algunos de los actos destacados

Nacido en el año 2020 como «una apuesta por la identidad, la transmisión y la diversidad», el festival Sormene de Galdakao se ha consolidado a lo largo de sus diferentes ediciones como un referente en la creación cultural vasca, abierta a todas sus formas. Sus cuatro ejes siempre han sido claros: la creación, las plazas, la comunicación y la transmisión, centrándose principalmente en este último, en hallar la forma de «conectar con las nuevas generaciones».

Sormene ha buscado ser también un espacio de reflexión, abordando problemáticas que estén en el debate público, y en esta edición se ha centrado en la incertidumbre de nuestras sociedades actuales en un mundo que cambia a gran velocidad. «La cultura es un medio para hacerse preguntas, hacia donde vamos, como nos relacionamos», ha señalado la concejala de Euskera Izaskun Barbarias durante la presentación de la programación, en la que ha estado acompañada por el técnico municipal Jon Agirresarobe y por Ane Legarreta, una de las artistas que participará en el festival.

Sormene se celebra entre el 4 y el 12 de octubre, con siete eventos diferentes que se desarrollarán en la casa de cultura de Torrezabal, en el topagune de Urreta o en los soportales de la escuela Gandasegi. La primera actividad está dedicado a los más pequeños y tendrá lugar el sábado día 4. Se trata de la obra teatral 'Semaforoa', realizada por la compañía Logela Multimedia. La protagonista del martes será Maialen Lujanbio, la primera mujer que ganó el campeonato nacional de bertsolaris, con un recital «poético, performativo y audiovisual» que se podrá ver de forma gratuita en Gandasegi.

«Este año hemos querido también acercarnos a géneros más inusuales en eventos de este tipo», ha destacado Agirresarobe. Uno de ellos es la música electrónica, de la que el colectivo Dantz ha organizado un taller práctico dirigido a jóvenes entre 15 y 18 años. El otro es la ópera. El jueves día 9, con la presencia del director Jon Sáenz, de la directora musical Ane Legarreta y de la autora del libreto Hegoa Álvarez, habrá un coloquio sobre 'Exodus', una ópera experimental y la primera en hacerse en euskera. En la charla se reflexionará sobre las dificultades que ha supuesto abordar esta disciplina en este idioma y también se interpretarán algunas piezas musicales.

El viernes día 10 Torrezabal acogerá la representación de la compañía vasca de danza 'La Sala'. Al día siguiente habrá un recital literario con la presencia de varios autores como Irati Bediaga, Karlos Aretxabaleta o Arkaitz Estiballes entre otros. El recital se centrará precisamente en la temática de Sormene, en «cómo mantener los vínculos y encontrar nuestro sitio en una sociedad que cambia con tanta velocidad», como ha señalado Legarreta. El festival cerrará esta edición el domingo día 12 con el estreno de la película 'Karmele', dirigida por Asier Altuna. Tras el visionado habrá una mesa redonda en la que participará el propio Altuna y en la que el público asistente podrá intercambiar impresiones y debatir sobre el film

