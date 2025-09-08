Galdakao sortea diez plazas para vivir el txupinazo desde el balcón del Ayuntamiento Los interesados deberán inscribirse antes del jueves día 11 enviando un correo electrónico con sus datos

En la pasada edición de los Santacruces diez vecinos disfrutaron de la oportunidad de vivir el inicio de las celebraciones desde el balcón del Consistorio. Se trató de una nueva iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento mediante un sorteo, y en vistas de la gran acogida que tuvo se ha decidido repetir en este 2025.

Para participar los interesados deben escribir un correo a la dirección txupinazo@galdakao.eus en el que se incluya su nombre completo, su DNI y su número de teléfono. El miércoles a las 23.59 horas se cerrará el plazo de inscripción para un sorteo en el que se seleccionará a cinco personas. Cada una de ellas podrá acudir con un acompañante.

Los Santacruces arrancan este viernes a las 19.00 horas con el desfile de las cuadrillas. A las 19.30 horas tendrá lugar el recibimiento institucional en el Ayuntamiento y después se darán el pregón y el txupinazo. Los ganadores del sorteo podrán asistir a estos actos. El entrenador de baloncesto Ibon López de Letona y la integrante de la comparsa Zizpa Garbiñe Zagardui, serán el pregonero y la txupinera respectivamente.

