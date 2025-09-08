El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento del pregón en una edición pasada de los Santacruces. Ayuntamiento de Galdakao

Galdakao sortea diez plazas para vivir el txupinazo desde el balcón del Ayuntamiento

Los interesados deberán inscribirse antes del jueves día 11 enviando un correo electrónico con sus datos

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:41

En la pasada edición de los Santacruces diez vecinos disfrutaron de la oportunidad de vivir el inicio de las celebraciones desde el balcón del Consistorio. Se trató de una nueva iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento mediante un sorteo, y en vistas de la gran acogida que tuvo se ha decidido repetir en este 2025.

Para participar los interesados deben escribir un correo a la dirección txupinazo@galdakao.eus en el que se incluya su nombre completo, su DNI y su número de teléfono. El miércoles a las 23.59 horas se cerrará el plazo de inscripción para un sorteo en el que se seleccionará a cinco personas. Cada una de ellas podrá acudir con un acompañante.

Los Santacruces arrancan este viernes a las 19.00 horas con el desfile de las cuadrillas. A las 19.30 horas tendrá lugar el recibimiento institucional en el Ayuntamiento y después se darán el pregón y el txupinazo. Los ganadores del sorteo podrán asistir a estos actos. El entrenador de baloncesto Ibon López de Letona y la integrante de la comparsa Zizpa Garbiñe Zagardui, serán el pregonero y la txupinera respectivamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  2. 2 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  3. 3

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  6. 6

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  7. 7

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  8. 8 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  9. 9

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  10. 10

    Detenidos dos hombres en Bilbao por abusar de una mujer que dormía en una nave abandonada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Galdakao sortea diez plazas para vivir el txupinazo desde el balcón del Ayuntamiento

Galdakao sortea diez plazas para vivir el txupinazo desde el balcón del Ayuntamiento