Palestinos desplazados que huyen del norte, después de que el ejército israelí ordenara evacuar la Ciudad de Gaza. Mahmoud Issa

Etxebarri convoca para mañana una concentración silenciosa por el pueblo palestino

El municipio ha manifestado su «profunda preocupación y rechazo» ante la grave situación humanitaria que vive Gaza

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Etxebarri

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:08

El Consistorio de Etxebarri ha aprobado en pleno una declaración institucional consensuada en favor del pueblo palestino. Y ha convocado, a quienes quieran participar, a una concentración silenciosa de 10 minutos mañana viernes 3 de octubre a las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento. El municipio se suma así a los diferentes pueblos que están manifestando públicamente su «profunda preocupación y rechazo» ante la grave situación humanitaria que vive Gaza, como consecuencia de la ofensiva militar del Estado de Israel.

Etxebarri ha afirmado que «no puede, ni quiere, mirar hacia otro lado. Como municipio comprometido con la justicia social y la defensa de los derechos humanos, alzamos la voz para exigir el fin de esta barbarie y el respeto a la dignidad de todos los pueblos». Entre los nueve puntos que lanzan en su manifiesto, los representantes del conjunto de etxebarritarras en el Ayuntamiento han condenado «enérgicamente el genocidio contra la población civil palestina, que ha causado decenas de miles de muertes, muchos de ellos niños y niñas, así como la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas y viviendas».

Han denunciado, asimismo, «las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluyendo el bloqueo de ayuda humanitaria, la criminalización de la sociedad civil palestina y el desplazamiento forzoso y masivo de la población».

