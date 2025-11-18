Arrigorriaga aumenta su presupuesto un 6,8% y supera los 17 millones de euros

El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha presentado esta martes sus presupuestos para el 2026, unas cuentas que han sido definidas como «las más ambiciosas de los ... últimos años» por el concejal de Hacienda, Peio Garmendia. Con una cantidad de 17.646.735 millones de euros, Arrigorriaga ve aumentado sus cuentas respecto a este año en un 6,8%. De esa cifra, un millón de euros se destinará al área de Urbanismo, en la que se han fijado tres acciones principales: la reforma y naturalización del patio de la escuela, de cara a hacerlo más inclusivo, la redacción de la primera fase del proyecto del nuevo polideportivo y las obras de accesibilidad y mejora de los espacios públicos en el barrio Salud e Higiene.

En cuanto a las políticas feministas se ha alcanzado un récord de inversión, con una partida de 155.450 euros. Garmendia ha recordado que uno de los compromisos asumidos por el equipo de gobierno en 2019 fue el de ir aumentando progresivamente la cantidad dedicada a este ámbito, y actualmente se ha logrado duplicar esa cifra respecto a aquel año, cuando EH Bildu logró la alcaldía. El proyecto Zaindu Arrigorriaga, que agrupa diferentes programas relacionados con los cuidados y la tercera edad, es la acción más destacada en el área social.

En el apartado económico se han reservado 40.500 euros para la «formación para el empleo y ayudas a las personas que hagan cursos de integración laboral». También se seguirá realizando la campaña anual de bonos para el impulso del comercio local. Así mismo, se han destinado partidas para otras áreas como Medio Ambiente, Euskera, Cultura y Deporte, aunque desde el equipo de gobierno no han detallado acciones concretas.

Política de Vivienda

Sobre Vivienda, el Consistorio presentó recientemente un análisis de la situación del municipio, pero «todavía debemos analizarlo y presentar propuestas», ha destacado Garmendia, de ahí que las cuentas no contengan actuaciones en esta materia. «Cuando las tengamos nos planteamos usar parte del remanente o serán para 2027», ha señalado el edil.

Ibarra ha explicado que los presupuestos comenzaron a prepararse en septiembre, y el primer borrador fue presentado a la oposición un mes después. «Hemos querido ser transparentes y mostrar nuestra disposición a negociar», ha apuntado la alcaldesa. «Por eso las cuentas recogen algunas de sus aportaciones». La intención del Ayuntamiento es organizar un pleno extraordinario a comienzos del mes de diciembre para realizar la votación de estos presupuestos, aunque la fecha aún no está definida.