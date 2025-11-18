El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La redacción del proyecto del nuevo polideportivo es una de las principales acciones recogidas en las cuentas. I. A.

Arrigorriaga aumenta su presupuesto un 6,8% y supera los 17 millones de euros

El proyecto del nuevo polideportivo y las obras de accesibilidad en el barrio Salud e Higiene son algunas de las acciones más destacadas

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Arrigorriaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha presentado esta martes sus presupuestos para el 2026, unas cuentas que han sido definidas como «las más ambiciosas de los ... últimos años» por el concejal de Hacienda, Peio Garmendia. Con una cantidad de 17.646.735 millones de euros, Arrigorriaga ve aumentado sus cuentas respecto a este año en un 6,8%. De esa cifra, un millón de euros se destinará al área de Urbanismo, en la que se han fijado tres acciones principales: la reforma y naturalización del patio de la escuela, de cara a hacerlo más inclusivo, la redacción de la primera fase del proyecto del nuevo polideportivo y las obras de accesibilidad y mejora de los espacios públicos en el barrio Salud e Higiene.

