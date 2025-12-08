3.000 vecinos de Galdakao ya toman parte en las decisiones municipales El análisis publicado por el Ayuntamiento sobre la plataforma Erabaki arroja unos resultados muy positivos sobre sus tres años de trayectoria

En el año 2022 el Ayuntamiento de Galdakao puso en marcha la plataforma de participación 'Erabaki'. El objetivo era dar un cambio de rumbo en la forma de gestión de algunos aspectos del municipio, con la intención de implicar a los vecinos en las decisiones. Erabaki debía convertirse en un espacio que «garantizara la transparencia» y permitiera a la ciudadanía «proponer ideas y hacer seguimiento de los proyectos».

Cumplidos tres años desde su creación, el Consistorio ha publicado un análisis sobre el uso de la plataforma, que desvela que cerca de 3.000 personas se han registrado en ella, lo que representa un 13,4% de la población mayor de 16 años. El promedio de edad se sitúa en torno a los 50 y desde el Consistorio se han marcado el reto de lograr atraer a los jóvenes, que representan un porcentaje exiguo. Durante este tiempo, Erabaki ha gestionado 20 procesos participativos, en los que se han recogido 1.300 propuestas y ha organizado 137 encuentros entre talleres, asambleas y sesiones de consejos.

Estos últimos son resultantes del proyecto Auzotik, una iniciativa que ha querido dar voz a los barrios de Galdakao. Los responsables dividieron la localidad en seis áreas, relacionadas entre sí por sus características y su proximidad geográfica, y establecieron en cada uno de ellos un consejo, que cuenta con su propio presupuesto para tomar decisiones que puedan redundar en el beneficio de sus vecinos.

La plataforma también ha sido importante en la organización de las fiestas de Galdakao. Durante los últimos años, los conciertos de los Santacruces se han decidido por votación popular, de la misma forma que la identidad del pregonero y la txupinera. El plan AROA para la promoción del euskera en el municipio, fue otro de los proyectos que han contado con la implicación de los ciudadanos a través de Erabaki.

