El tarotista Ernesto Sánchez es el inquilino más antiguo. Luis Ángel Gómez

Mazarredo y el vértigo de volver a empezar

Sin tiempo que perder. ·

Más de 800 empleados se enfrentan a la angustia de encontrar oficinas en el centro de Bilbao para mantener en pie sus negocios. Saben que van a tener que pagar rentas disparadas

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:38

En el edificio número 6 de Alameda Mazarredo impera la ley del silencio. Pese a que la mayoría de inquilinos de este enjambre de oficinas - ... más de 200 pequeños locales de muy pocos metros cuadrados (de 10 a 50) repartidos en cinco plantas- sabe que tendrán que abandonarlo antes de finales de año, casi nadie quiere hablar. Cientos de abogados, psicólogas, fisioterapeutas e interioristas se han lanzado a la busca de locales «para poder seguir trabajando» y mantener en pie sus negocios. La compra de este emblemático inmueble de 1889, adquirido, por un potente fondo inversor para levantar un hotel, ha revolucionado el mercado inmobiliario bilbaíno.

