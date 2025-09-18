Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas

Hasta hace varios meses, los arrendatarios del inmueble situado en el número 6 de Alameda Mazarredo se m ovían en un mar de especulaciones e ... incertidumbres. «Corrían rumores» desde mucho tiempo antes, confiesan, de que se verían obligados a abandonar el edificio en cuanto venciesen sus alquileres. Todos los contratos llegan a su fin en los estertores de este año, por lo que el anuncio no debería haberles pillado por sorpresa. Algunos profesionales llevan trabajando en este céntrico edificio casi 50 años. No obstante, la mayoría de los afectados, que superan los 800, confiaban en que los propietarios alargasen los contratos o les concediesen más tiempo para buscar una nueva ubicación para sus negocios. No tendrán esa posibilidad.

Las sospechas de los inquilinos terminaron de confirmarse el pasado martes después de que el administrador de la finca, Ander Obieta Etxaburu, enviara la primera remesa de notificaciones advirtiendo a los moradores de la obligación de desalojar las instalaciones, como muy tarde, el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, en las cartas que han recibido un buen número de inquilinos la orden de desocupación se ha adelantado al 1 de noviembre.

En la misiva, Obieta recuerda a los afectados que el contrato de arrendamiento incluye «una duración pactada de dos años» e incide en la «finalización de las prórrogas contractuales», al tiempo que les requiere que procedan al «desalojo voluntario» del local antes de la festividad de Todos los Santos. El administrador establece ese día «como fecha límite» para la entrega libre de enseres, materiales o mercancías, además de la devolución de las llaves. Obieta también ha instado a los arrendatarios a «coordinar la entrega» y revisar el estado del local. «En situación de tácita reconducción, el contrato se considerará prorrogado por el plazo en el que se pagaba la renta», añade la nota.

Edificado en 1889

De un estilo sobrio y elegante, el inmueble de Alameda Mazarredo da a otras dos céntricas calles: Colón de Larreátegui y Ledesma. Fue construido en 1889, de la mano del arquitecto José María Basterra Madariaga, que dejó su sello con un diseño «muy representativo» del estilo y arquitectura del Ensanche.

El inmueble alberga 240 oficinas de un tamaño muy reducidos -las hay de apenas 10 metros cuadrados- y están distribuidas en cinco plantas. Acoge negocios de todo tipo. Las instalaciones están pobladas de despachos de abogados, talleres de interiorismo y de moda nupcial, gabinetes de psicología y psicoterapeutas, tiendas de arreglo de ropa... También acoge varias viviendas particulares e incluso una residencia de la tercera edad -Mazarredo-, que ahora tendrá que buscar un nuevo emplazamiento.

En fuentes cercanas a la propiedad -algunos de los dueños comparten también la titularidad del edificio de Berastegui que ha tenido que ser desalojado al descubrirse problemas en los cimientos y fisuras en dos pilares que han obligado a cerrar once emblemáticos negocios - se confirma que el inmueble «ya ha sido vendido a un grupo inversor», con la intención de levantar un hotel. Este nuevo establecimiento operará muy cerca del cinco estrellas Radisson Collection de la Gran Vía y del Mercure Jardines de Albia. También funcionará al lado del Batimont, un lujoso edificio de «suites prime» y apartamentos de lujo que echó a andar antes del verano, en una zona que asiste a un redescubrimiento hostelero.

Récord de turistas

El boom de los alojamientos en Bilbao coincide con un momento extraordinario del sector. Bizkaia ha experimentado un mayor incremento en la ocupación de habitaciones respecto a Gipuzkoa y Álava en los resultados registrados hasta julio. A la espera de valorar los datos de agosto, los profesionales confían en cerrar un verano de récord con pernoctaciones cercanas al 90%. En medio de este frenesí, los empresarios solo lamentan que el aumento en la llegada de turistas se ha acompañado de un «crecimiento cero de nuestros negocios por el aumento de la competitividad». «Cada vez hay más hoteles y apartamentos turísticos, por lo que somos más a repartir», afirma Joseba Goirigolzarri, presidente de Destino Bilbao.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la capital vizcaína cuenta en estos momentos con 99 hoteles, a los que habrá que añadir próximamente el que la cadena One Shot levantará a finales de 2026 en un antiguo bloque de oficinas de la calle Epalza. El establecimiento dispondrá de piscina y absorberá una inversión cercana a los 12 millones de euros.