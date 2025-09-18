El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El inmueble da a tres calles: Alameda Mazarredo, Ledesma y Colón de Larreátegi. Mireya López

Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas

Los propietarios del inmueble ordenan a los 800 afectados que desocupen las instalaciones antes del 1 de noviembre

Luis Gómez

Luis Gómez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:55

Hasta hace varios meses, los arrendatarios del inmueble situado en el número 6 de Alameda Mazarredo se m ovían en un mar de especulaciones e ... incertidumbres. «Corrían rumores» desde mucho tiempo antes, confiesan, de que se verían obligados a abandonar el edificio en cuanto venciesen sus alquileres. Todos los contratos llegan a su fin en los estertores de este año, por lo que el anuncio no debería haberles pillado por sorpresa. Algunos profesionales llevan trabajando en este céntrico edificio casi 50 años. No obstante, la mayoría de los afectados, que superan los 800, confiaban en que los propietarios alargasen los contratos o les concediesen más tiempo para buscar una nueva ubicación para sus negocios. No tendrán esa posibilidad.

