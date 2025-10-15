El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
Un aurresku de honor ha abierto el acto inaugural. E. C.

Zierbena celebra por todo lo alto los 33 años de su independencia

Las homenajeadas de este año han sido las jugadoras del equipo femenino de fútbol sala, encargadas de izar la bandera

Diana Martínez

Zierbena

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:26

Comenta

Zierbena ha celebrado este miércoles por todo lo alto los 33 años de su independencia, desde que el municipio costero logró desanexionarse de Abanto en 1992. Cada 15 de octubre es un día marcado en rojo en el calendario para los galipos, que todos los años se reúnen para conmemorar la efeméride. Hace más de tres décadas, en la Casa de Juntas de Gernika, «se materializó el acuerdo que hizo realidad la firme voluntad de nuestro pueblo. Aquel acto marcó un antes y un después en nuestra historia, aunque es cierto que nuestra aspiración por ser un municipio se remonta a mucho antes, a más de un siglo de ilusión y esfuerzo compartido», ha expresado el alcalde, Eugenio Mendikote.

Los vecinos se han reunido hoy en la plaza, junto al Ayuntamiento, tras la misa y un aurresku de honor, para «rendir homenaje a todas las personas que lo hicieron posible. A quienes soñaron con una Zierbena con voz propia. A los galipos que, desde asociaciones, colectivos sociales, culturales y deportivos, defendieron con orgullo nuestra identidad», ha añadido el regidor jeltzale, tras señalar que «generación tras generación, nos ha guiado una misma convicción: trabajar por el bienestar y el progreso de todos los galipos».

El equipo femenino de fútbol sala ha sido el encargado de izar la bandera. E. C.

Durante la jornada no solo se ha echado una mirada al pasado, también al presente. A quienes desde distintos ámbitos, ya sea sociales, culturales, vecinales o deportivos, «mantienen viva la identidad galipa». Por ello, en esta ocasión se ha querido homenajear a las jugadoras del equipo femenino de fútbol sala, que han sido las encargadas de izar la bandera. «Representan los valores que nos definen: el esfuerzo, el compañerismo y la superación. Son un reflejo de lo que Zierbena es y quiere seguir siendo: un municipio que cree en la igualdad, que impulsa la participación y que da espacio y visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos», ha puntualizado Mendikote.

