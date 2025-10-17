Sestao inicia la transformación de la Benedicta

Laura González Viernes, 17 de octubre 2025, 17:02 Comenta Compartir

La dársena de la Benedicta es uno de los pocos espacios que permiten asomarse a la ría en Sestao. Un punto privilegiado desde donde ver el Puente Colgante que une Portugalete y Getxo, que iniciará una transformación para convertir la zona baja del municipio en un reclamo turístico. Una regeneración impulsada por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento, y gestionada por la sociedad pública Sestao Berri, que estará lista en la primavera de 2026.

La adjudicación de la obra acaba de realizarse, por algo más de un millón de euros, para dar forma a un plan de restauración cultural y ambiental que consta de tres actuaciones. Una de ellas es la instalación de un embarcadero en la zona del espigón, que permitirá la llegada de embarcaciones por la ría, ofreciendo un acceso marítimo directo al municipio, cercano al Horno Alto. Esta es la joya de la corona del patrimonio industrial en la comarca, que se encuentra en la última fase de los trabajos para poder ser visitable el próximo año. Precisamente para atender y orientar a quienes vengan de fuera se colocará un módulo prefabricado que se utilizará a modo de centro de recepción de visitantes. Además, en todo el lateral de la ría, que va desde la rampa hasta el mencionado espigón, se dará forma a un balcón panorámico sobre el Nervión, una nueva infraestructura de unos 80 metros de longitud que permitirá divisar y disfrutar mucho mejor de todo este entorno.

Ampliar Un módulo prefabricado se utilizará como centro de atención de visitantes. A. S.

«Muchos municipios a lo largo de los últimos años se han volcado hacia la ría y en Sestao no queremos quedarnos atrás y apostamos fuertemente por ello. Queremos recuperar este espacio de la dársena para darle un impulso y llenarlo de vida, de actividad, de deporte y de turistas, de gente que venga a conocer nuestro pasado y nuestra realidad», ha declarado este viernes el alcalde, Gorka Álvarez (PNV), destacando que este «ambicioso» proyecto no solo embellece «un espacio emblemático», sino que va más allá. Enclavadas dentro de la estrategia local para posicionarse en el sector del turismo con el patrimonio industrial, estas intervenciones se llevarán a cabo gracias a una inversión de 810.000 euros del departamento de Turismo y Comercio del Gobierno vasco. El Ayuntamiento aportará 240.000 euros.

Ampliar Un pantalán permitirá la llegada de embarcaciones a este punto. A. S.

«Los turistas que vienen lo hacen cada vez más con la intención de conocer quiénes somos, y es importante mantener la autenticidad porque si somos como los demás destinos nadie nos querrá conocer, y nuestra identidad no se entiende sin nuestro pasado industrial», ha declarado el viceconsejero de Turismo y Comercio, Jakes Aguirrezabal.

Bidegorri hacia Barakaldo

Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023, por el que Sestao ha recibido a través del Ejecutivo autonómico 2,1 millones de euros, procedentes de los fondos Next Generation. En la lista de actuaciones figura el bidegorri que conectará este punto con Barakaldo. Hace ya unos días que arrancaron las obras para construir su primer tramo, aproximadamente de un kilómetro, que unirá el paseo de la ría con la calle Txabarri. La financiación, con 313.000 euros, corre de manera íntegra a cargo del Gobierno vasco. Al igual que el proyecto de la Benedicta, este trazado también se espera que esté listo en la próxima primavera.