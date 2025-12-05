El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La exconcejala Sonia López, en primer término y camisa azul, junto a la alcaldesa, Karmele Tubilla, en una imagen de archivo tomada en el Ayuntamiento de Santurtzi A. S.

Santurtzi paraliza la OPE de la Policía para investigar la presunta filtración del examen

La alcaldesa defiende que por «prudencia y cautela» se pospone el desarrollo de las próximas pruebas hasta que finalice la comisión de investigación

Diana Martínez

Santurtzi

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:45

Nuevo giro en el caso de la supuesta filtración de un examen de Policía a un agente en un proceso de selección de Santurtzi; un ... caso destapado en exclusiva por EL CORREO. El Ayuntamiento ha paralizado la OPE con motivo de la creación de la comisión especial en la que se investigará lo sucedido, que arrancará el próximo miércoles. Así lo demuestra el mensaje –al que ha tenido acceso este periódico– firmado por la alcaldesa, Karmele Tubilla, en la que refleja que «como consecuencia del desarrollo de las sesiones de dicha comisión, y a fin de aclarar los hechos que han podido producirse en relación con dicha prueba, se considera procedente, por un principio de prudencia y cautela, posponer el desarrollo de las próximas pruebas hasta la determinación de las circunstancias acaecidas».

