Santurtzi paraliza la OPE de la Policía para investigar la presunta filtración del examen

Nuevo giro en el caso de la supuesta filtración de un examen de Policía a un agente en un proceso de selección de Santurtzi; un ... caso destapado en exclusiva por EL CORREO. El Ayuntamiento ha paralizado la OPE con motivo de la creación de la comisión especial en la que se investigará lo sucedido, que arrancará el próximo miércoles. Así lo demuestra el mensaje –al que ha tenido acceso este periódico– firmado por la alcaldesa, Karmele Tubilla, en la que refleja que «como consecuencia del desarrollo de las sesiones de dicha comisión, y a fin de aclarar los hechos que han podido producirse en relación con dicha prueba, se considera procedente, por un principio de prudencia y cautela, posponer el desarrollo de las próximas pruebas hasta la determinación de las circunstancias acaecidas».

La decisión vendría condicionada por la sugerencia del presidente del tribunal del proceso de selección, que, según un acta registrada ayer, jueves, recomienda la «suspensión cautelar» de las pruebas. Tal y como señala el mensaje de Alcaldía enviado a los aspirantes, se considera «imprescindible aclarar esta situación para garantizar que el proceso sea totalmente justo, transparente, respetuoso y garante de vuestros derechos. Sabemos que esta espera puede generar preocupación o incertidumbre, y os pedimos disculpas por las molestias que pueda ocasionar. Nuestro objetivo es ofreceros un proceso limpio, con todas las garantías y sin merma de los derechos que ostentáis. Tan pronto como finalice la revisión, os comunicaremos los resultados y los siguientes pasos».

Cabe recordar que esta situación provocó el cese de la ahora exconcejala de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Hacienda, Sonia López (presentó su renuncia en el último pleno), tras una «pérdida de confianza» –tal y como explicó el pasado 18 de noviembre la alcaldesa, Karmele Tubilla–, debido a que «las preguntas del examen llegaron al email de Sonia y ocultó información relevante». Unos hechos que se remontan al pasado 6 de octubre.

Los grupos de la oposición, que mostraron su más absoluto rechazo a lo ocurrido y la gestión por parte de la alcaldesa al «ocultarlo durante casi dos meses», señalaron que el proceso se debía haber paralizado desde el principio. No obstante, Tubilla recalcó que el 8 de octubre, «tuve conocimiento de la posibilidad de que hubiera habido algún error en la cadena de custodia de las preguntas de la prueba teórica. En ese momento, di las instrucciones precisas para que la presidencia del tribunal evaluara este hecho y se me respondió señalando que no se podía suspender la prueba sin poder aportar un elemento objetivo que concretara que alguien había sido favorecido». Ahora, sin embargo, a escasos días de que arranque la comisión especial de investigación, se ha optado por paralizar el proceso.